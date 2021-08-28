«عشان متحسيش بالملل».. طرق مبتكرة لتحضير الأرز داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الأرز من الوجبات الأساسية على السفرات المصرية، والذي يلقى إقبالا كبيرًا من المصريين، إذ يجري إعداده بمختلف الطرق التي تتميز بمذاقها الشهي والطيب، لذلك نقدم لكِ أبرز الطرق المبتكرة لعمل الأرز داخل المنزل، حتى لا تشعري بالممل تجاه الوصفات اليومية المتكررة، على طريقة الشيف هشام السيد، ببرنامجه «شبكة وصنارة»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل أرز محمر بالأناناس

زبدة

بصل

بسلة وجزر

ثوم

زنجبيل

أرز مسلوق

أناناس

صويا صوص

سريراتشا صوص

بصل أخضر للتزيين

طريقة تحضير أرز محمر بالأناناس

تسخن الزبدة على النار مع الزيت

تضاف جميع المكونات عدا الأرز مع التقليب حتى تظهر النكهة

يضاف الأرز ونقلب حتى يصبح ذهبي اللون

يزين بالبصل الأخضر

مقادير أرز على الطريقة الصينية

أرز

صدور دجاج

جزر

بسلة

كرنب

فلفل ألوان

بصل

بيضة

بصل أخضر

صويا صوص

صوص محار

زيت سمسم

شطة

زيت

ملح – فلفل أسود

طريقة تحضير أرز على الطريقة الصينية

ضعي بصل جوليان في طاسة بها زيت على النار، ثم ضيفي صدور الدجاج المقطعة شرائح واستمري في التقليب

ضيفي الجزر المبشور والبسلة والفلفل الألوان الشرائح والبصل الأخضر

ضيفي الصويا صوص وصوص المحار والشطة والملح والفلفل، ثم الأرز المستوي واستمري في التقليب

ضيفي الكرنب في النهاية حتى يحافظ على قرمشته، اتركيه خمس دقائق ثم قدميه ساخن

مقادير أرز مكسيكي بالأجنحة

أجنحة دجاج

أرز

فلفل ألوان

بصل

ثوم

معجون طماطم

طماطم مقشرة

مرقة

بهارات

بابريكا

شطة مجروشة

بقدونس مفروم

زيت

ملح – فلفل

طريقة تحضير أرز مكسيكي بالأجنحة

تبلي الأجنحة بالبصل والطماطم والبرباريكا وحمريها في زيت ساخن لمدة دقائق

اسلقي الأرز في ماء ساخن نصف سلقة

قطعي البصل شرائح وضعيه في زيت ساخن على النار مع فصين من الثوم المفروم

أضيفي البهارات والبابريكا والفلفل الألوان والشطة والأجنحة

أضيفي الأرز والمرقة وغطيه واتركيه لينضج على نار هادئة

قدميه ساخن