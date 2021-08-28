مناسب للأماكن المفتوحة.. أسباب ارتداء المشاهير للأبيض في الخطوبة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اللون الأبيض حلم جميع الفتيات، نظرًا لأنه يميز فساتين الزفاف، إلا أن الفنانات والمشاهير اتجهن لارتدائه في الاحتفال بمناسبات الخطوبة أو عقد القران مؤخرًا، ما أثار انتباه الكثيرين خلال الآونة الأخيرة، إذ أن هذا اللون المميز كان مخصصًا ليوم الزفاف فقط.

ريم سامي بالأبيض في خطوبتها

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة الشابة ريم سامي، وشقيقة المخرج محمد سامي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الاحتفال بخطبتها من رجل الأعمال طارق هيمن، على مدار يومين متتاليين، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وخلال الحفلين، أطلت «ريم»، بفستانين من اللون الأبيض، جاء الأول على تصميم «أوف شولدر فراشة»، وبه مجموعة من الكرانيش، فضلا عن كشفه عن منطقة الصدر والكتفين، وقصير فوق الركبة.

فيما جاءت الإطلالة الثانية، بفستان أبيض «كت» مجسم، قصير فوق الركبة، ومزين بالريش من أسفل، وبه تطريزات طولية.

إطلالات الفنانات بالأبيض

ومن الفنانات اللائي ظهرن بالأبيض خلال الاحتفال بمناسبتهن الخاصة، على مدار السنوات القليلة الماضية، أمينة خليل، بسنت شوقي، ريم سامي، حلا شيحة، وغيرهن.

سر ارتداء الأبيض في حفلات الخطوبة وعقد القران

وخلال تصريحاتها لـ«هن»، كشفت شيماء الحسيني، خبيرة الموضة والأزياء، سر اتجاه العديد من الفتيات إلى اختيار اللون الأبيض على نطاق واسع، خلال الآونة الأخيرة، موضحة أن هذا يعود لسببين هما:

- الاعتماد على مكان إقامة المناسبة وخاصة المناطق المفتوحة الـ«أوبن إير»، الذي أصبح يتم الاتجاه إليها بشكل كبير خاصة مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

- الشعور بالراحة، إذ كشفت «الحسيني»، أن ارتداء الأبيض عن غيره من الألوان، يعطي إحساسًا بالراحة والانطلاق، فضلا عن كونه اللون المناسب للأماكن المفتوحة التي تقع بالمناطق السياحية المختلفة.