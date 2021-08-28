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طالبة مصرية أطلقت ناسا اسم عائلتها على حزمة كويكبات: «اشتغلت حاجات كتير»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ياسمين يحي باحثة في مجال علوم البيئة والأرض

قالت ياسمين يحيى، الباحثة في مجال علوم البيئة والأرض، التي كرمتها وكالة ناسا بإطلاق اسم عائلتها على مجموعة كويكبات، إنها تقيم منفردة في قبرص، موضحةً: «بعمل أكل ومحدش بيرضى ياكل مني حاجة، وبحب الأسماك بس مش بحب الألبان وبعض الخضراوات».

عملت في أكثر من مهنة

وأضافت ياسمين يحيى، خلال حوارها مع الإعلاميات منى عبدالغني، مفيدة شيحة، وسهير جودة، مقدمات برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر شاشة «CBC»: «حصلت على منحة ولما بنزل مصر بشتغل في الصيف، اشتغلت استقبال في فندق، واشتغلت هناك في كافيهات وحسابات».

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وتابعت الباحثة في مجال علوم البيئة والأرض، أنها تحاول العمل في أشياء جديدة في كل زيارة لمصر: «كل ما بنزل مصر بشتغل وبحاول أجرب حاجة جديدة، وأخي الأكبر ينظم حملات، وأختي أصغر مني ومازالت في مرحلة الدراسة».

تدرس للأطفال في دمياط

وواصلت أنها تُدرس للأطفال في دمياط: «بعملهم تجارب وأربطها بالحياة، وأولوياتي دلوقتي إني أتخرج مش الجواز»، مشددة على أنها حققت نجاحات كبيرة في مصر، لذلك حصلت على منحة دراسية في قبرص، ولم تبدأ نجاحاتها هناك: «اتعلمت تعليم مصري وبدأت هنا في مصر وده أهلني إني أسافر، ومسافرتش عشان أنجح».

وفي وقت سابق، حصلت ياسمين يحيى على المركز الأول في مسابقة «إنتل» الدولي للعلوم والهندسة، موضحةً أنها من قرية «كفر المنازلة» بمحافظة دمياط، وبدأت قصتها مع البحث العلمي، عندما انضمت لمدرسة المتفوقين والمتوفقات للعلوم والتكنولوجيا، وهي إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم كمنحة من الوزارة، بعدما اجتازت عددا من الاختبارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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