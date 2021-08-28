3 تمارين تساعد الرجال على تحسين الصحة العامة وإنقاص الوزن.. منها «القرفصاء»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحتاج الرجال إلى ممارسة بعض التمارين المفيدة للجسم التي تساعد على تقوية العضلات ومنع تراكم الدهون في الجسم التي تؤدي بدورها إلى زيادة الوزن، ومن التمارين التي تخلص من دهون البطن وتعيد توازنه، كما ذكرها موقع «Times of india».

- تمرين القرفصاء:

من التمارين المعروفة للحفاظ على وزن مثالي، ويعمل على جميع عضلات الساق الرئيسية، إنه يعمل على العضلات الرباعية.

- رفع الأثقال:

يساعد رفع الأثقال على استهداف عضلات الجسم العلوية والسفلية، وينشط العضلة شبه المنحرفة والظهر والبطن والألوية والوركين وعضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة.

- ضغط الصدر:

الضغط على الصدر يستهدف عضلات الصدر والعضلة ثلاثية الرؤوس، كما أنه يعمل على العضلة المسننة الأمامية والعضلة ذات الرأسين.

أهمية التمارين الرياضية للرجال

ومن أهمية التمارين الرياضية للرجال كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

- تتحكم في الوزن:

تساعد على حرق الدهون، فكلما زادت شدة النشاط زادت السعرات الحرارية.

- تكافح الحالات المرضية:

تساعد ممارسة الرياضة على تعزيز البروتينات الدهنية وتقلل من الدهون الثلاثية غير الصحية، وتحافظ على تدفق الدم بسلاسة، ما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويساعد الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية على معالجة بعض المشاكل الصحية منها:

السكتة الدماغية.

متلازمة التمثيل الغذائي.

ارتفاع ضغط الدم.

داء السكري من النوع الثاني.

الاكتئاب.

القلق.

أنواع عديدة من السرطانات.

التهاب المفاصل.

الإغماء.

كما تساعد التمارين الرياضية على تحسين الحالة المزاجية، فالنشاط البدني يحفز مواد كيميائية متعددة بالدماغ قد تجعل الشخص أكثر سعادة وراحة وأقل شعورا بالقلق، وتساعد الرياضة الدورية على تعزيز الثقة بالنفس حيث يعمل على تحسين الحالة النفسية.

تعزز النوم بشكل أفضل

تساعد ممارسة الرياضة على النوم الصحي حيث يجعل النوم عميقا.