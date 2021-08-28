7 أشياء في ثلاجتك يجب عليك التخلص منها على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتاد ربات البيوت على تخزين الكثير الأطعمة في الثلاجة دون الحاجة إليها، بالإضافة إلى فتح وإغلاق الثلاجة أكثر من مرة، ما قد يجعل الطعام يتلف، والإصابة ببعض المشاكل الصحية.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم 7 أشياء موجودة في الثلاجة يجب التخلص منها، وفق ما أورد موقع "reader's digest".

- أطعمة بدون غطاء:

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ستحتفظ المنتجات بنكهة أفضل إذا تم نقلها إلى حاوية تخزين زجاجية أو بلاستيكية يمكن إغلاقها بشكل صحيح، لذا لا يفضل ترك الطعام في الثلاجة بدون غطاء الغطاء، تجنبا لمزيد من الهواء والفساد، وفقدان نكهته.

- الأطعمة التي تناولتها مرتين:

لا يجب تخزين الأطعمة التي تناولتها أكثر من مرة، نظرا لأنها قد تكون ملوثة بمسببات الأمراض، حيث توجد بكتيريا Staphylococcus aureus بشكل شائع في أنف الأشخاص وحولها ، ويمكن أن تنتقل إلى الأطعمة عن طريق العطس أو عن طريق انتقال التلوث من الأنف إلى اليدين إلى الطعام.

ولتجنب ذلك، يمكنك وضع نصف كمية الطعام فقط للبدء ، واحتفظ بالباقي بأمان في الثلاجة لحين الحاجة.

- طعام شديد التلف تم تخزينه في باب الثلاجة:

نظرًا لأن درجات حرارة التبريد تبطئ أو توقف نمو الكائنات الحية الدقيقة، فمن المهم ملاحظة أن درجات الحرارة مهمة، وهذا يعني أن منتجات الألبان سريعة التلف، مثل القشدة الحامضة واللبن والجبن، من الأفضل تخزينها على رف الثلاجة، حيث تكون أقل عرضة لدرجات الحرارة الدافئة الناتجة عن الفتح والإغلاق المستمر للباب.

لكن يفضل وضع زجاجات المياه وعلب الصودا وحتى التوابل القوية، في باب الثلاجة، والتي تميل إلى تصنيعها بمواد حافظة يمكنها تحمل تلك التقلبات في درجات الحرارة.

- تتبيلة سلطة منزلية:

على عكس تتبيلات السلطة المحضرة تجارياً، والتي يمكن الاحتفاظ بها لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر بعد فتحها، فإن تتبيلات السلطة التي يتم تحضيرها في المنزل قابلة للتلف بدرجة أكبر، ومدة صلاحيتها أسبوع على الأقل.

- البيض في باب الثلاجة:

ينصح وضع البيض على رف الثلاجة بدلاً من الباب، نظرا لأن فتح الباب المتكرر يعرض البيض لتقلبات درجات الحرارة، ويمكن أن يتسبب في تعفنها بشكل أسرع.

- الريحان الطازج والأعشاب الأخرى:

تخزين هذه العشبة العطرية سيؤدي ذلك إلى تحول الأوراق الخضراء النابضة بالحياة إلى اللون الأسود والذبول، لذا قم بشرائه واحتفظ به على حافة نافذة المطبخ، وقم بقص الأوراق حسب الحاجة، أو بطريقة أخرى، قومي بقص الأطراف وضع الريحان في كأس أو مزهرية صغيرة للشرب، كما تفعل مع باقة من الزهور، وضعها على رف الثلاجة.

- دجاج أو لحم بقري مطهي مضى عليه أكثر من ثلاثة أيام:

يمكن أن يسبب تذوق أو شم هذه الأطعمة خاصة بعد تلفها إلى الإصابة باضطراب في المعدة، لذا لا يوصي بالتخلص منها بعد 3 أيام من طهيها.