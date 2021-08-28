الخط الأبيض في صفار البيض هل هو حبل سري لدجاجة صغيرة.. ومن الآمن تناوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البيض من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تواجدها على مائدة الإفطار في الصباح، نظرا لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

لكن هل تعلم ماذا تشير وجود شيء الخيط الأبيض في صفار البيض؟ وهل يصبح آمنا للاستهلاك أم لا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع "reader's digest".

ما الخيط الأبيض؟

يلعب دورًا مهمًا في تطور البيضة، فالخيط في صفار البيض ليس وريدًا أو الحبل السري لدجاجة صغيرة. على الرغم من أنه يبدو غير طبيعي، إلا أنه طبيعي تمامًا وضروري للبيضة لتتطور بأمان، إنها تسمى "كلازة".

هل آمن للأكل؟

نعم، يمكن تناول البيض بشكل آمنا، حيث تعتبر جزءًا طبيعيًا تمامًا منه، فهي تميل إلى الاختفاء بعد الطهي، وعلى الرغم من أن رؤيته بجوار صفار أصفر قد يزعجك، إلا أنه في الواقع علامة على النضارة، إذا لم يكن الخيط الأبيض مرئيًا، فربما ظل البيض في الثلاجة لفترة طويلة جدًا.

ماذا يعني وجود بقع أو نتوءات على البيضة؟

ربما لاحظت أن بعض قشور البيض قد تغير لونها مع ظهور بقع بنية داكنة، ويعرف هذا باسم البيضة "المرقطة"، ويتم إنشاء هذه البقع الداكنة في وقت مبكر من العملية حيث تنتقل البيضة عبر الدجاجة، وعندما تمر البويضة عبر قناة البيض (العضو الذي يعالج الصفار ويضيف القشرة)، فإنها تدور، إذا كانت البيضة تدور ببطء شديد أثناء تحركها على طول الأنبوب، فقد ينتهي بها الأمر إلى أن تبدو مرقطة قليلاً.

وقد تلاحظ أيضًا وجود بيضة أو اثنتين في الكرتون الذي أحضرته إلى المنزل من متجر البقالة، وتعني "النتوءات" فقط أن قشر البيض يحتوي على بعض الملمس بدلاً من أن يكون سلسًا تمامًا، وقد يكون هناك بعض الحطام في الأنبوب أثناء تشكل القشرة، والحطام في قناة البيض أكثر شيوعًا في الدجاج الأكبر سنًا أو الدجاج الأصغر سنًا الذين لا يتلقون ما يكفي من العناصر الغذائية، وعندما يحدث هذا ، يتم إطلاق الكالسيوم الذي يحصر الحطام في القشرة.

هل من الآمن أكل البيض الذي يحتوي على بقع أو نتوءات؟

نعم، بالتأكيد ليست هناك حاجة للتخلص من أي بيض به أي من هذه العيوب الجسدية، فالجزء الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بسلامة البيض هو كيفية طهيه، حيث إن أكبر مخاوف تتعلق بسلامة البيض هي السالمونيلا، وهي مجموعة من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، ولذا يجب البحث عن بقع سوداء أو خضراء داخل قشرة البيض، قد يكون هذا علامة على وجود بكتيريا أو تلوث.