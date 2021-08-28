لـ«ست البيت».. الشيف سمر سمير توضح طريقة عمل الممبار المشوي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

آكلات شعبية متنوعة يحرص المصريون على تناولها بشكل مستمر، من حين لآخر، والتي يأتي من أبرزها وذات مذاقًا شهيًا، الممبار، إذ انه على الرغم من عشقها الكبير، لكن البعض يتخوف منها كونها تحتوي على نسب كبيرة من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى القلي مما يجعلها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة غير مناسبة لمن يتبعون حميات غذائية، حسبما كشفت الشيف سمر سمير، التي قدمت طريقة عمل المومبار المشوي بشكل صحي داخل المنزل.

وأَضافت «سمر»، خلال حديثها لـ«هن»، أن الممبار المشوي وجبة لذيذة وصحية ومحبوبة للمصريين فهي تحتوي على سعرات حرارية أقل وقيمة غذائية أعلى.

مكونات عمل الممبار المشوي

وتوضح الشيف سمر سمير المكونات الكاملة لتحضير الممبار المشوي، وهي كالآتي:

- كيلو ممبار.

- نصف كيلو أرز.

- نصف كيلو طماطم، مضروبة في الخلاط أو مبشور.

- 2 بصلة حجم وسط.

- تشكيلة من الخضراوات مثل الشبت والكزبره والبقدونس بكمية مناسبة.

- فلفل أخضر.

- كوب زيت أو سمنة.

التوابل

تكون ملعقة من الكزبرة، الكمون، الفلفل الأسود.

- ملعقتان صلصلة.

طريقة عمل الممبار المشوي

وبحسب الشيف سمر لابد من تقليل كمية الأرز، والسمن في تحضير الممبار ليكون أفضل صحيًا، ويمكن تحضيره كالآتي:

-في البداية يتم تقطيع البصل لقطع صغيره، ثم يتم وضع كمية مناسبة من الزيت ويشوح على النار، حتى يذبل، ثم يضاف إليه قطع الفلفل الأخضر.

- عندما تبدأ البصلة والفلفل في اللين «تدبل» يتم وضع صلصلة الطماطم الطازجة والتقليب، حتى التسبيك، ثم يضاف إليها البهارات مع التقليب، ثم ترفع من على النار، وتترك حتى تبرد قليلا.

- بعد ذلك يتم غسل الأرز بشكل جيد، ويوضع عليه الخضراء المقطعة سابقًا، ثم يضاف اليها خليط الصلصة والفلفل الأخضر، ويتم التقليب بصورة كاملة، والتأكد من تجانس الأرز والصلصلة.

- بعدها يتم حشو الممبار بشكل كامل.

- يغطي بكميه من الماء المغلي ثم نضع عليه ورق لوري (غار) وحبهان وفلفل أسود ومحل ويغطي بورق زبده أو فويل ثم يدخل فرن درجة 200 لمدة 45 دقيقة، ثم بعدها نزيل الورقة ويوضع الممبار تحت الشواية.