زغاريد ورقص زينة في حفل تامر حسني بالساحل الشمالي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول الجمهور مقطع فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للفنانة زينة خلال تفاعلها في حفل الفنان تامر حسني، في الساحل الشمالي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

وظهرت «زينة» في الحفل إذ تحدث إليها الفنان تامر حسني، وطلب منها أن «تزغرد» مع الفرقة الموسيقية، ونفذت طلبه، وفي لقطات أخرى، ظهرت وهي ترقص على أغنية «حلو المكان» التي غنها الفنان تامر حسني في فيلم «الفلوس»، الذي شاركته فيه البطولة مع الفنان خالد الصاوي والفنانة عائشة بن أحمد.

واختتم الفنان تامر حسني حفلته في الساحل الشمالي، بعدما فوجئ بصعود زوجته عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل على المسرح، واحتفالها بعيد ميلاده.

رقص زينة مع إدوارد

وكانت الفنانة زينة، نشرت قبل أيام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع الفنان إدوارد، في حفلته التي أحياها برفقة فرقته «جيبسي» وسط تفاعل كبير في التعليقات على الفيديو.

وظهرت «زينة» وهي ترقص مع إدوارد، وعلقت على الفيديو: «عمل النهاردة حفلة عظيمة»، وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الفيديو: «تجنني حبيبتي»، «حلوين أوي»، «إدوارد دايمًا مجمع الحبايب»، «افرحي واتبسطي»، «يا محظوظ يا إدوارد».