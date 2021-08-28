«عمار» يقضي 9 ساعات يوميا في تنظيف مطبخه.. وزوجته تعاني: «مهووس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على غرار ما تقوم به غالبية النساء من الاهتمام بالأعمال المنزلية على مدار ساعات طويلة من اليوم، ضرب رجل بريطاني مثالًا رائعًا في القيام بالمهام المنزلية، إذ أصبح يقضي ما يصل إلى تسع ساعات في يومه يمكث خلالها في تنظيف مطبخه وغسل وجهه 20 مرة، وذلك بسبب الهوس الكبير الذي يحمله ناحية النظافة بشكل عام.

طقوس يومية

ويقول البريطاني الذي يدعى «عمار»، صاحب الـ35 عامًا، إن ينظف وجهه عدة مرات قبل أن يبدأ في تنظيف منزله، هو جزء من طقوسه اليومية الأساسية، متابعًا: «روتين التنظيف الخاص بي يبدأ بنفسي أولاً، حيث أغسل وجهي حتى 20 مرة في اليوم، فإن الأمر يبدو مثل التأمل بالنسبة لي، وهو يجعلني أشعر بالسعادة في محو السلبية وإحداث بعض التغييرات الإيجابية في منزلي».

وعُرف الشاب الثلاثيني، أنه يقوم بفعل أي شئ للحفاظ على منزله خاليًا من الجراثيم، قائلًا: «أحاول الوصول إلى جميع الجراثيم باستخدام البخار العالي، حيث أعتقد أنه سيتم قتلها جميعا».

وسواس قهري

وبمرور الوقت اكتشف «عمار»، أنه مصاب بالوسواس القهري، إذ يشعر بأن المطبخ هو ملاذه الأول، ويقضي معظم وقته في تنظيفه، إذ أصبح يمضي ما يصل إلى تسع ساعات في تنظيفه، ويمكنه قضاء أكثر من ذلك في بعض الأحيان.

لم يصل الأمر إلى هوس البريطاني بقضاء العديد من الساعات في تنظيف مطبخ منزله، بل بلغ به الأمر بأنه أصبح يستعين بدبوس صغير وذلك لإزالة الأوساخ بشكل دقيق من فوق الأسطح داخل مطبخه.

يرفض «عمار» ارتداء القفازات خلال قيامه بالتنظيف، إذ أنه يفضل القيام بالأمر بيديه العاريتين حتى يشعر بإزالة الأوساخ من الأسطح.

من الهند لـ بريطانيا

بدأت عادات «عمار» للتنظيف فقط عندما انتقل من الهند إلى المملكة المتحدة قبل عامين، إذ تقول زوجته والتي تدعى «نمرات» إن تنظيفه كان رائعًا من قبل، ولكن الآن أصبح «أسوأ بكثير وسخيفًا بسبب هوسه المستمر».