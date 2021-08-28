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الامارات | ترفيه ونجوم عالميون في السعودية.. مهرجان «ساوند ستورم» يعود إلى المملكة

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الرياض - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية «مدل بيست»، عن عودة المهرجان الموسيقي «ساوند ستورم» إلى السعودية، الذي يضم عروضاً لنجوم عالميين بارزين وعروض رقص دولية.

ومن المقرر أن يُقام المهرجان في مدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل، وسيقدم للجمهور الحاضر تجربة فريدة تضم عروضاً لنجوم عالميين بارزين وعروض رقص دولية، بالإضافة إلى عروض فنيّة محليّة، وسيتم الإعلان عن قائمة الفنانين المشاركين قريباً، وفقاً لما ذكرته منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية اليوم السبت.

وقال مدير العمليات ومدير حجوزات المواهب طلال البهيتي: «يُسعدنا الإعلان عن عودة (ساوند ستور)، ونفخر بالترحيب بعدد من أكبر وألمع الفنانين والمبدعين في المجال الموسيقي والفني، مهرجاننا الافتتاحي في عام 2019 كان محورياً لمشهد الموسيقى والترفيه في السعودية».

وأضاف أن «المملكة تشهد تحولاً إيجابياً في القطاع الموسيقي، وذلك يظهر بوضوح عبر ازدياد شعبية الموسيقى وثقافة المهرجانات بشكل كبير».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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