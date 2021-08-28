كورونا اليوم: دراسة جديدة حول متغير دلتا.. وبشرى للمرضعات المصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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دراسة صادمة حول متغير دلتا

وفقا لموقع timesofindia، مع متغير دلتا، تغيرت الجداول الزمنية، يمرض الناس، وتختبر نتائج إيجابية بوتيرة فورية أكثر من ذي قبل، نظرت العديد من الدراسات في هذه المواقف وادعت أن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال من سلالته الأصلية.

تشير أحدث النتائج إلى أن متغير دلتا ينقل الفيروس قبل يومين من ظهور الأعراض.

هل يجوز للأم المصابة بكورونا أن ترضع مولودها؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

كشف مسؤول صحي في منظمة الصحة العالمية، عن تساؤلات عديدة حول الإصابة بفيروس كورونا والتلقيح ضد هذا الفيروس، للنساء المرضعات.

وفي إجاباته عن أسئلة فيسميتا جوبتا سميث، مصممة برنامج "العلوم في خمس"، الذي تعرضه منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح الطبيب لورانس غرامر سترو، وهو مسؤول فني حول تحسين تغذية الرضع والأطفال حول العالم في المنظمة، عما إذا كان آمنا أن ترضع الأم إذا كانت مصابة بفيروس كورونا، قائلا:"أنا متأكد من أن الأمهات تهتمن بصحتهن بنفس القدر الذي تهتمن به بضحة أطفالهن، ويتعين عليهن أن يتأكدن من أن منظمة الصحة العالمية تشجع الرضاعة الطبيعية ليس لأنها آمنة فحسب، بل لفوائدها المتعددة"، مشيرا إلى أن "لبن الأم في حد ذاته لا يعد وسيلة لانتقال الفيروس إلى الرضيع، وأنه ربما يكون هناك خوف حو رعاية الأمهات لأطفالهن وقرب الأم بشكل وثيق من طفلها أثناء الرضاعة الطبيعية"، وفقا لروسيا اليوم.

مركز "فيكتور: سلالة "دلتا" تستطيع البقاء على قيد الحياة في الماء لمدة 72 ساعة

أعلن الخبراء في مركز "فيكتور" الروسي للبيولوجيا المجهرية أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا تعيش في الماء لمدة 72 ساعة، شأنها شأن سلالات أخرى للفيروس.

وقد درس علماء الفيروسات في مركز "فيكتور" الروسي فترة يمكن أن تبقى سلالة "دلتا" لفيروس كورونا خلالها على قيد الحياة في الماء فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن السلالة تحتفظ بقدرتها على البقاء حتى 72 ساعة، ما يدل على أن قدرتها لا تختلف عن القدرة على البقاء والإعداد في الماء لدى سلالات أخرى من"كوفيد – 19"، وفقا لروسيا اليوم.