ابنة رجاء الجداوي في أحدث ظهور لها بفستان والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نشرت "أميرة مختار" ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورة لها وهي ترتدي نفس فستان والدتها ووضعت الصورتين بجانب بعضهما.

وظهرت أميرة وهي مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الداكن مزود بأكمام واسعة من الجوبير بنفس اللون، وأحدثت فيه بعض الاختلافات بفتح الفستان من الأمام وإضافة الجوبير له.

وتقلدت أيضًا بنفس مجوهرات والدتها، حيث أضفت للإطلالة عقدًا وخاتم وقرطين، من نفس الشكل، وبفصوص من نفس لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بسيطًا، إضافة إلى الشعر المنسدل، بينما كانت والدتها دائمًا ما تظهر بقصة الشعر القصير.