10 علامات تدل على أنك قد أصبت بـ كورونا دون أن تعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

إذا كنت قد أصبت بكورونا من قبل، فهذا لا يعني أنك محصن ضده تلقائيًا، ولكن قد يعني ذلك أنك تعاني من أعراض تستمر أكثر من عام، وربما مدى الحياة، وهو ما يسمى بـ"كوفيد الطويل".

ونستعرض فيما يلي بعض العلامات المؤكدة على الإصابة بكورونا، وفقًا لموقع eatthis .

-التعب أو ضعف العضلات

يجد المصابون بمرض كوفيد لفترات طويلة أحيانًا كلمة "التعب" أكثر من اللازم لوصف ما يشعرون به؛ فيمكن أن تشعر بأن "عقلك وجسدك لم يعد بإمكانهما العمل".

كما هو الحال مع متلازمة التعب المزمن، يمكن أن يشعر البعض بإرهاق ساحق بعد مجهود بدني، فيقول مؤلفو الدراسة: "كان الإرهاق أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا لدى مرضى السارس، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 4 سنوات".

-صعوبات النوم

يمكن أن يكون لفيروس كورونا تأثير عصبي طويل المدى على الناجين منه، ويتجلى أحيانًا في شكل أرق، وقد عانى خمسة بالمائة من مرضى COVID-19 في دراسة حديثة من الأرق، بالنسبة لأولئك الذين تم قبولهم في وحدات العلاج المكثف، قفز هذا إلى 7.5 بالمائة؛ بالنسبة لأولئك الذين تم قبولهم في وحدات العلاج المكثف، مرضى الاعتلال الدماغي، هذه النسبة تقفز إلى 10 بالمائة، ولا تزال الأبحاث الخاصة بهذا الأرق جارية.

-تساقط الشعر

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Public Health Emergency COVID-19 Initiative تقارير عن معاناة 10 مرضى مؤكدين بكوفيد-19 من تساقط الشعر المتزايد في غضون أسابيع إلى أشهر بعد الإصابة بالعدوى.

-اضطراب الرائحة

حيث تفقد حاسة الشم تمامًا، وهي علامة مميزة لعدوى كوفيد، ما قد لا تعرفه هو أنها يمكن أن تستمر لأكثر من عام، "باروزميا أو تشوه الرائحة يعتبر حاليًا أحد متلازمة COVID-19 الطويلة أو المزمنة.

وجد أن 87.4٪ من المرضى في دراستهم الذين تعافوا من COVID-19 لديهم عرض واحد مستمر على الأقل مع فقدان حاسة الشم بينهم، ومع ذلك، فقد اكتشفت التقارير الحديثة أن عددًا من المرضى الذين يعانون من فقدان حاسة الشم أو فقدان الشم استعادوا رائحتهم، ولكن من المدهش أن الرائحة هذه المرة كانت مشوهة، وتحولت رائحة القهوة السحرية إلى كابوس مع بدء القهوة لرائحة نفاذة مثل البنزين وكانت الأطباق المفضلة تتحول إلى رائحة أشبه برائحة الطعام الفاسد أو القمامة، مما يؤثر بشكل غير مقصود على المذاق حيث يصبح الطعام غير مستساغ تقريبًا.

-خفقان

بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19، يمكن أن تؤدي مشاكل القلب المزمنة لـ COVID-19 إلى تعقيد شفائهم، فقد تكون بعض الأعراض الشائعة في "الرحلات الطويلة" لفيروس كورونا، مثل خفقان القلب والدوخة وألم الصدر وضيق التنفس، ناجمة عن مشاكل في القلب، أو لمجرد الإصابة بفيروس COVID-19 .

- آلام المفاصل

يمكن أن يطاردك الألم في مفاصلك، ورأسك، ورقبتك، وصدرك، وفي أي مكان، فبعد الإصابة بعدوى COVID، يعاني بعض الأشخاص من مجموعة من الأعراض الجديدة أو المستمرة التي يمكن أن تستمر لأسابيع أو شهور بعد الإصابة الأولى بالفيروس المسبب لـ COVID-19، وفقًا لتقارير مركز السيطرة على الأمراض.

على عكس بعض الأنواع الأخرى من حالات ما بعد COVID التي تميل إلى الحدوث فقط لدى الأشخاص الذين أصيبوا بمرض شديد، يمكن أن تحدث هذه الأعراض لأي شخص مصاب بـ COVID-19 ، حتى لو كان المرض خفيفًا ، أو إذا لم يكن لديهم الأعراض الأولية.

-قلة الشهية

فقدان الشهية إلى جانب الحمى يميل إلى أن يكون علامة على حالة خفيفة من COVID-19 في حين أن الأشخاص الذين يعانون من الحالات الأكثر شدة سيعانون من فقدان الشهية إلى جانب الارتباك، أو يتجمعون مع ضيق في التنفس وإسهال وآلام في البطن.

وبحسب الدكتور كونال داس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، يؤثر كورونا الطويل على جميع أعضاء الجسم من خلال الجهاز التنفسي الأساسي، وتظهر أعراض الجهاز الهضمي في ما يقرب من 60٪ من المرضى، وفي الموجة الثانية، لاحظنا أن معظم مرضى كوفيد ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض أنفلونزا المعدة والغثيان والقيء، آلام في البطن، وإسهال.

- مشاكل في التنقل

ليس من المستغرب أن يعاني الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل لمسافات طويلة من مشاكل في التنقل، فيمكن أن يؤدي المجهود إلى نوبات صداع نصفي ساحقة، لذلك، حتى مجرد المشي البسيط يمكن أن يسبب مشاكل ونكسات.

-القلق أو الاكتئاب

أبلغ بعض المرضى عن مظاهر عصبية مستمرة، من أعراض أكثر اعتدالًا مثل الصداع، ونقص حاسة الشم، ونقص الوزن، والإرهاق، إلى حالات أكثر شدة بما في ذلك اضطرابات النوم، والألم، والضعف الإدراكي، و(في حالات نادرة جدًا) متلازمة غيلان باريه، كما جاء في تقرير في مجلة لانسيت.