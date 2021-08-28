تحميك من خطر الوفاة.. فوائد مذهلة لـ عين الجمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر عين الجمل من أنواع المكسرات المحببة للكبار والصغار، ويحتوي الجوز على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والتي بدورها تحافظ على صحة الإنسان، ومن فوائد الجوز كما ذكرتها صحيفة «إنديان إكسبرس».

فوائد عين الجمل للصحة

يحتوي عين الجمل على العديد من العناصر المفيدة للجسم ومن ضمن فوائده للصحة:

يعمل على تقوية ذاكرة الدماغ والقدرة على التركيز.

الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

المساعدة على إنقاص الوزن والرجيم.

أوضح الدكتور يانبينج لي، كبير الباحثين في جامعة هارفارد، أنه قد يرتبط تناول عين الجمل بانخفاض خطر الوفاة وزيادة متوسط العمر المتوقع بين كبار السن مقارنة بمن لا يأكلونه وفقا للدراسة التي أجرتها الجامعة.

ووجد الدراسة التي قام بها «يانبينج»، أن تناول خمس صحح أو أكثر من عين الجمل أسبوعيا قد توفر فائدة للجسم لتقليل مخاطر الوفيات وزيادة متوسط العمل المتوقع.

وجد الباحثون أن استهلاك عين الجمل مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع فوائده، حيث انخفض بنسبة 13% في خطر الوفاة بشكل عام، وانخفض بنسبة 14% في مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وحللت الدراسة بيانات المبحوثين لمدة 20 عامًا، حيث تم تقييم المدخول الغذائي كل أربع سنوات، وأبلغ المشاركون عن المدخول الغذائي العام، بما في ذلك عدد المرات التي تناولوا فيها عين الجمل والفول السوداني والبذور الأخرى، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل التمارين الرياضية والتدخين.

واتضح من خلال الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الجوز، كانوا أكثر نشاطاً وميلًا لاتباع نظام غذائي صحي، واستهلاك أقل للكحول، وتناول فيتامينات متعددة مما يقل من خطر الوفاة بالأمراض القلبية، للأشخاص الذين يستهلكون عين الجمل بكميات أكبر.