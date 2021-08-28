ريم سامي ليست الأولى.. تقاليع الفنانين في الزفاف والخطوبة «حفلة على يومين وفرح في الملاهي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادة ما يلتفت الجمهور لحفلات زفاف الفنانين والمشاهير، التي أصبحت تتضمن مشاهد جديدة وغير مألوفة، لتصبح «موضة» يتبعها المحبون، وكان آخرها حفل خطبة الفنانة الشابة ريم سامي، التي امتدت على مدار يومين متتالين.

ففي مدينة الساحل الشمالي، التي شهدت حفل خطبة الفنانة ريم سامي وطارق هيمن، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما الفنانين وشقيقها المخرج محمد سامي، وفي اليوم الأول ظهرت الفنانة الشابة بفستان أبيض بسيط «أوف شولدرز» ذو كرانيش، كما جاء كاشفًا عن منطقة الصدر والكتفين، قصير فوق الركبة، ووضعت «هيدبيس» على رأسها بدلا من التاج.

أما اليوم الثاني، اختارت «ريم» فستانا قصيرا، من اللون الأبيض، مزود بريش بسيط، كما أنها ارتدت «كاوتش» يحمل اللون ذاته، ويعتبر حفل الخطوبة الذي امتدت على يومين متتالين من الأمور غير التقليدية، التي اتبعتها الفنانة الشابة.

تقاليع الفنانين والمشاهير كثيرة ومختلفة، وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز التقاليع التي ظهرت في حفلات الفنانين التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

دبل نيللي كريم «هاند ميد»

الفنانة نيللي كريم التي احتفلت بزواجها مؤخرًا من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في مدينة الساحل الشمالي، تميز أيضًا حفلها، بارتدائها الدبل المصنوعة «هاند ميد»، إذ شاركت ذلك، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجهة الشكر للشركة المصنعة الشهيرة.

في الملاهي.. حفل زفاف حسن أبو الروس

أما الفنان الشاب حسن أبو الروس، الذي فاجئ الجميع، بزفاف على غادة والي، مصممة الجرافيك، إذ اختار «الملاهي»، لتكن مكان لحفل زفافهما، وهو الحفل الذي شهد الكثير من اللقطات المختلفة التي أثارت إعجاب المتابعين، فإقامة حفل زفاف في «الملاهي» من الأفكار المختلفة.

كما جاءت إطلالة العروس «غادة» غير تقليدية، إذ إنها ظهرت بفستان منفوش «كب دون أكمام»، مع الشعر الكيرلي، وظهر العريس بـ«بدلة سوداء» مختلفة عن البدل المعتادة، مليئة بالفصوص اللامعة والبارزة.

وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم الفنانة بشرى وزوجها، والفنان عمر الشناوي، الذين شاركوا العروسين اللعب بالملاهي.