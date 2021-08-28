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الامارات | هيفاء وهبي تبحث عن حمو بيكا والمصريون يعلقون: "يا ابن المحظوظة".. فيديو

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو من حفل لهيفاء وهبي سألت خلاله عن حمو بيكا، الذي كان بين الحضور،  وطلبت وهبي من الجمهور أن "لا يزعل حمو بيكا" قائلة " هادا حبيبي وانا بشوف كل فيديوهاته" وتلقى الفيديو  الاف التعليقات على المقطع وكان ابرزها :" يا ابن المحظوظة" يا حمو بيكا.

 

 

 
@scmizh

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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