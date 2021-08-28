دراسة تحذر من متغير دلتا: ينقل فيروس كورونا قبل يومين من ظهور الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثر فيروس كورونا على حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، الآن، مع المتغيرات الناشئة الجديدة، أصبح الأمر أكثر انتشارًا وفتكًا، متغير دلتا، الذي يعد أحد أكثر المتغيرات خطورة وإثارة للقلق حتى الآن، يتسبب في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم ويؤدي إلى زيادة عدد حالات الإصابة.

وفقًا لأحدث النتائج، فإن متغير دلتا أو النسب B.1.617.2، شديد العدوى وقابل للانتقال، وينتشر في جدول زمني أسرع، مما يجعله أكثر سلالات كورونا المهيمنة في الهند والمملكة المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع timesofindia.

دلتا "متغير مثير للقلق".. قابل للانتقال بشكل كبير

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتكاثر الفيروس أو يصنع نسخًا من نفسه، وهي عملية طبيعية، هذه التغييرات، بحكم التعريف، تسمى "الطفرات"، يشار إلى الفيروس الذي يحتوي على طفرة جديدة أو أكثر على أنه "متغير" من الفيروس الأصلي.

لذلك عندما يتعلق الأمر بفيروس SARs-COV-2 ، فقد تحور إلى العديد من السلالات، والتي يعتبر متغير دلتا، المعروف أيضًا باسم B.1.617.2 ، هو السلالة الأكثر انتشارًا حتى الآن.

على عكس السلالة الأصلية، يمكن أن يكون للطفرات اختلاف في التسلسل الجيني، مما قد يسمح لها بالتجاوز أو الارتباط بالخلايا السليمة بشكل أكثر عمقًا، يعتبر متغير دلتا، الذي تم تحديده لأول مرة في ولاية ماهاراشترا بالهند في أكتوبر الماضي، مزيجا بين طفرات E484Q و L452R ، ولهذا يُقال إنه أكثر عدوى وقابلية للانتقال مقارنة بالسلالة الأصلية.

هل له جدول زمني مختلف عن الفيروس الأصلي؟

يبدو أن الأشخاص المصابين بفيروس SARs-COV-2 الأصلي تظهر عليهم أعراض و / أو تظهر نتيجة اختبارهم إيجابية بين خمسة وستة أيام بعد التعرض للفيروس، لقد استغرق الأمر منهم وقتًا ليصبح معديًا، أي نقل الفيروس للآخرين.

ومع ذلك، مع متغير دلتا، تغيرت الجداول الزمنية، يمرض الناس، وتختبر نتائج إيجابية بوتيرة فورية أكثر من ذي قبل، نظرت العديد من الدراسات في هذه المواقف وادعت أن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال من سلالته الأصلية.

ما المدة التي يستغرقها اختبار شخص ما إيجابيًا بمتغير دلتا؟

وفقًا للدراسة، فإن الحمل الفيروسي المرتفع لدى الأشخاص المصابين بنوع دلتا هو ما يؤدي إلى انتشار أسرع للفيروس.

الحمل الفيروسي هو كمية الجزيئات الفيروسية في دم الشخص المصاب، إنه يحدد شدة المرض ومدى عدوى الفيروس.

تشير الدراسة إلى أن متغير دلتا يتكرر ويتكاثر بمعدل أسرع بكثير من السلالة الأصلية، هذا يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة، مما يؤدي إلى أعراض ومضاعفات أكثر خطورة.

وفقًا لنتائج البحث، وجد أن الفترة الزمنية من التعرض لاختبار PCR الإيجابي تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام، وبلغت ذروتها 3.71 يومًا، في المقابل، أظهرت بيانات عام 2020 أن الأمر استغرق ستة أيام في المتوسط من التعرض للاختبارات الإيجابية بمدى من خمسة إلى ثمانية أيام وذروة عند 5.61.

تشير أحدث النتائج إلى أن متغير دلتا ينقل الفيروس قبل يومين من ظهور الأعراض

بالنظر إلى أن متغير دلتا ينتشر بمعدل أسرع بكثير وأكثر كفاءة بين الناس، وصفته منظمة الصحة العالمية (WHO) بأنه "متغير مثير للقلق" (VoC). إنه قابل للانتقال بدرجة كبيرة وقد أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بمتغير دلتا هم أكثر عرضة للاختبار إيجابيًا، قبل يومين من ظهور الأعراض.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature ، يمكن لمتغير Delta أن ينقل الفيروس لمدة يومين تقريبًا قبل ظهور الأعراض، وقد يكون هذا التغيير في الجدول الزمني سببًا رئيسيًا وراء الطفرات الأخيرة في حالات كوفيد حول العالم.

في وقت سابق، وجد أن الأشخاص المصابين بالفيروس الأصلي ظهرت عليهم الأعراض وقاموا بنشر الفيروس في وقت واحد تقريبًا، تدعي الأبحاث أن الفجوة بين تلقي اختبار إيجابي للشعور بالأعراض كانت 0.8 يوم فقط، ومع ذلك، مع متغير دلتا، فهي 1.8 يوم.

يشير هذا إلى أن متغير دلتا شديد العدوى ويحمل كمية فيروسية أعلى بمقدار 1260 مرة من تلك الموجودة لدى الأشخاص المصابين بالسلالة الأصلية لـ COVID-19.

ما مدى اختلاف أعراض متغير دلتا؟

وفقًا للبيانات المقدمة في تطبيق ZOE للأعراض ، تم العثور على أنه بينما تظل الحمى والسعال والصداع والتهاب الحلق من أكثر أعراض كوفيد شيوعًا، لم يتم الإبلاغ عن سيلان الأنف في البيانات السابقة، بصرف النظر عن ذلك، يعد فقدان حاسة الشم، الذي كان شائعًا في الأصل، هو تاسع أكثر الأعراض شيوعًا.

بصرف النظر عن أن تطور الفيروس قد يكون أيضًا السبب وراء التغيير في الأعراض، نظرًا للخصائص المختلفة (العوامل الفيروسية) لمتغير دلتا، تميل الأعراض أيضًا إلى التغيير، ومع ذلك، لا يوجد دليل قوي يثبت ذلك.