ليست بالصدر وغير واضحة.. علامتان تحذيريتان لـ النوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن تكون أعراض نوبة القلب مفاجئة ولكن هناك أيضًا مجموعة من الأعراض أقل وضوحًا، فتحذر مؤسسة القلب، من أنه في بعض الأحيان، لا تكون أعراض النوبة القلبية ألم بالصدر، بحسب موقع express.

والنوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة حيث يتم منع إمداد القلب بالدم فجأة، وعادة بسبب جلطة دموية، فيجب التعامل مع أعراض النوبة القلبية بمجرد ظهورها لتقليل الضرر الذي يصيب عضلة القلب، فإن الجهل بمجموعة أعراض النوبة القلبية يسبب تأخيرات تهدد الحياة.

معظم الناس على دراية بألم الصدر ولكن الأعراض تمتد إلى ما بعد هذه السمة المميزة، كما توضح مؤسسة القلب الصحية للجسم، قد تشعر بأعراض أقل وضوحًا، مثل الشعور بالحرقان في صدرك وضيق في التنفس.

ووفقًا لمؤسسة القلب الصحية للجسم، في بعض الأحيان قد لا يكون لديك عراض وعلامات تحذيرية على الإطلاق، فقد يكتشف طبيبك أنك تعرضت لنوبة قلبية صامتة، ومع ذلك، من الضروري أن تنتبه إلى العلامات التحذيرية لنوبة قلبية.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية، أنه من المهم أن تحصل على رعاية طبية على الفور، وعدم القلق بشأن إضاعة وقت المسعفين، فالنوبة القلبية هي حالة طبية طارئة، كما يجب عليك اتخاذ الإجراءات التالية:

-الاتصال على سيارة إسعاف

-اجلس وكن هادئًا

-خذ 300 مجم من الأسبرين إذا كان لديك واحد في متناول اليد

أنت تقلل بشكل كبير من فرصتك في البقاء على قيد الحياة إذا لم تتصل بالإسعاف على الفور.

-كيفية منع النوبة القلبية

إجراء تغييرات في نمط الحياة هو الطريقة الأكثر فاعلية لمنع الإصابة بنوبة قلبية أو الإصابة بنوبة قلبية أخرى، ويعد تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الدهون من أسوأ العوامل المؤذية.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية، أن تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الدهون سيجعل تصلب الشرايين أسوأ ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

يستمر الجسم الصحي عبر الاستمرار في تناول الأطعمة الغنية بالدهون سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين، كما يوضح، هذا لأن الأطعمة الدهنية تحتوي على نوع غير صحي من الكوليسترول.

ويشير الجسم الصحي إلى الكوليسترول الضار، وهو نوع ضار من الكوليسترول يتجمع في داخل جدران الشرايين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يعزز تراكم الكوليسترول الضار، لكن مجرد استبدال الدهون المشبعة بالكربوهيدرات المكررة، مثل الأطعمة والمشروبات السكرية ، لن يحسن صحتك.

يبدو أن استبدالها بالدهون غير المشبعة مثل الأسماك الزيتية أو المكسرات أو الزيوت النباتية مثل بذور اللفت أو زيت عباد الشمس، يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.