تناول هذا المشروب في الصباح يوميا يعزز صحة الكلى والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يلعب الماء دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم، بدءًا من العناية بالبشرة وحتى الهضم الجيد والحفاظ على صحة الكلى، لكن هل تعلم ما الفوائد التي تعود على جسم الإنسان عند تناول كوب من الماء الدافيء على الريق في الصباح قبل وجبة الإفطار يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقعا "food.ndtv" و"medicaldaily"، فيما يلي:

1. منع الإمساك:

حركة الأمعاء مهمة لتجنب الانتفاخ وآلام البطن وعدم الراحة، لذا استهلاك الماء الدافئ صباحا يعد أمرًا رائعًا "للتطهير" الداخلي، حيث يساعد في تنظيم حركة الأمعاء، ومنع الإمساك.

2. بشرة متوهجة:

تناول الماء الدافئ يرفع درجة حرارة الجسم، ويساهم في إزالة السموم، وبالتالي الحصول على بشرة متوهجة ومسام غير مسدودة.

3. تعزيز وظائف الكلى والكبد:

يساهم أيضا تناول الماء الدافئ في الصباح الباكر على تعزيز وظائف الكلى والكبد، بالإضافة إلى تكسير المواد الغذائية، وبالتالي تسهيل عملية الهضم.

4. التخلص من الاحتقان:

كما يساهم في التخلص من الاحتقان وتهدئة آلام الحلق، فضلا عن منع تراكم البلغم أيضًا.

5. تخفيف الآلام:

تشير الدراسات إلى أن تناول الماء الدافئ يزيد من الدورة الدموية، والتي تعمل كآلية لتخفيف الألم.

6. يمنع الشيخوخة المبكرة:

فإن استهلاك الماء الدافئ يزيل السموم من الجسم ، من خلال العرق وحركة الأمعاء والمسام غير المسدودة، ويؤدي وجود السموم في الجسم إلى الشيخوخة المبكرة.

7. إنقاص الوزن:

تساهم في إنقاص الوزن، حيث يزيد الماء الدافئ من درجة حرارة الجسم ، مما يزيد من معدل الأيض، وقد تسمح الزيادة في معدل الأيض للجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية خلال هذا المعدل، كما يمكن أن يساعد أيضًا الجهاز الهضمي والكلى على العمل بشكل أفضل.