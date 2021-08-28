ترفع نسبة السكر.. احذر من تناول هذه الأطعمة على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فأنت تعلم أهمية احتساب الكربوهيدرات للتحكم في نسبة السكر.

ولكن ليس فقط عدد الكربوهيدرات في طعام معين هو الذي يحدد مستويات السكر في الدم، إنما هناك قائمة من الأطعمة التي ينبغي تجنب تناولها على الريق، نوردها لكم على النحو التالي، وفقا لموقع "everydayhealth".

- الحبوب البيضاء:

مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز، كلها أمثلة على مصادر الكربوهيدرات المكررة، ما يعني أنه تم إزالة الكثير من الألياف أثناء المعالجة.

لذلك فهي تؤثر على صحة الأمعاء وقد يبطئ عملية الهضم، ما قد يؤثر سلبًا على نسبة السكر في الدم.

عندما يكون ذلك ممكنًا، اختر الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني، وهي غنية بالألياف التي تنظم سكر الدم.

2- المشروبات المحلاة بالسكر:

من الصعب التحكم في نسبة السكر في الدم إذا كنت تشرب المشروبات المحلاة، فضلا عن أن المشروبات مثل الصودا والشاي المثلج المحلى وحتى عصير الفاكهة لا تحتوي فعليًا على بروتين أو دهون أو ألياف، علاوة على ذلك، فإنها لا تساعد في على الشعور بالشبع.

3 الوجبات السريعة:

لا أحد يصف الوجبات السريعة بأنها طعام صحي، لكننا نميل إلى التفكير في أن الهامبرجر والبطاطس المقلية تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون فقط.

الحقيقة هي أن الأطعمة السريعة تميل أيضًا إلى احتوائها على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة أيضًا، بعض أنواع البرجر المشهورة تحتوي في الواقع على قدر كبير من السكر.

4- الفاكهة عند الإفراط في تناولها:

الفاكهة، التي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم عند الإفراط في تناولها مثل المشمش المجفف.

وصحيح أن الفاكهة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، لكن هذا ليس سببًا لتجريدها من نظامك الغذائي، ولكن حاول التقليل منها، وإذا كنت تفضل المعلبات، فتأكد من تعبئة الفاكهة في الماء وليس شراب السكر.

5- الخضروات النشوية:

البطاطس ومعها خضروات نشوية أخرى مثل البازلاء والذرة، تحتوي هذه الأطعمة على كمية أكبر من الكربوهيدرات مقارنة بالخضروات غير النشوية مثل البروكلي والقرنبيط والخس، لكن، تأكد من عدم قطع الخضار النشوية تمامًا، لا تزال توفر العناصر الغذائية الجيدة.

6- الحليب خالي من الدسم:

حتى الحليب يعتبر كربوهيدرات، لكنه يحتوي على نسبة منخفضة، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، هذا ليس صحيحًا دائمًا بالنسبة للألبان الخالية من الدسم، حيث يحتوي حليب الشوفان الرائج حاليًا على نسبة عالية جدًا من السكر.

بقدر ما تذهب بدائل الحليب، يميل فول الصويا غير المحلى إلى أن يكون أقل احتمالية لارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل انخفاض مستويات السكر ومستويات البروتين المرتفعة، وتختلف معلومات التغذية حسب العلامة التجارية لذا تأكد من قراءة الملصق عليها قبل الشراء حفاظاً على صحتك.