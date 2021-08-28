«ميرفت» تقيم دعوى خلع: «مش بيسمع كلامي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت تتوقع أن زواجها فرصة للتخلص من المسؤوليات التي تقع على عاتقها، ولكن اكتشفت عكس ذلك بعد الزواج لتدخل في صراع حول استمرار العلاقة أو التخلص منها والانفصال عن زوجها بعد مرور 3 سنوات على زواجهما.

وقفت «ميرفت.س» أمام محكمة أسرة إمبابة تشكو زوجها وتطلب الانفصال عنه بعد سنوات، لا تتذكر سوى شخصية زوجها «عنيدة» كما وصفتها ترفض الاستجابة لمطالبها والتضحية من أجلها كما ذكرت في دعواها رقم 1123 لسنة 2020.

ميرفت: «جوزي متعب ومش بيسمع كلامي»

كانت أول علاقتهما دون متاعب حتى تزداد الخلافات بينهما بعد مرور السنة الأولى: «أول سنة جواز كان بيسمع كلامي في كل حاجة بعد كده اتغير معايا لما أتكلم مع أمه اللي خربت علينا حياتنا، بسبب التدخل في كل كبيرة وصغيرة».

مثلت تدخلات والدته في حياتهما أزمة لها فلم تعد قادرة السيطرة على المنزل: «والدته كانت بتدخل بشكل غريب أكلنا وشربنا ايه وفلوسنا كام، ولما طلبت منه يوقف تدخلها في حياتنا كان بيقولي دي أمي وتعمل اللي هي عايزها».

سيطرت على الزوجة حالة من الغضب من رد شريك حياتها حتى دبت الخلافات الزوجية بينهما، لرفض الزوج تنفيذ أي مطلب لزوجته: «بقى عنيد ومش بيسمع كلامي في أي حاجة حتى لو بسيطة ومصروف البيت مبقتش أعرف عنه حاجة».

لم تتمكن «ميرفت» من التعامل مع تغير زوجها المفاجىء لتحاول مرات عدة الحديث معه عن حياتهما التي تحولت إلى والدته فقط والسيطرة على كافة الأمور الخاصة بهما، حتى يرفض الزوج الحديث ويقرر تهديدها بالطلاق عند الحديث مرة أخرى في هذا الموضوع.

اتخذت الزوجة قرارها بضرورة الانفصال عنه واللجوء إلى الخلع بعد تهديدها: «مكنتش عايزة أي حاجة منه علشان كده رفعت قضية لان حياتي معاه بقت مستحيلة وكنت لازم انفصل عنه بسبب ضعف شخصيته أمام أمه».