«البنت لأمها».. ابنة رجاء الجداوى ترتدى فستان والدتها لـ««الشياكة عنوان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما تحرص «أميرة» ابنة الفنانة الراحلة، رجاء الجداوي، «منذ وفاة والدتها»، على مشاركة متابعيها ومحبيها، بصورها عبر حساب والدتها الراحلة على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث لايزال المتابعين للصفحة يتفاعلون معها بـ«الحب والدعاء للراحلة».

وتميزت الراحلة رجاء الجداوي، المعروفة بـ«أيقونة الموضة»، بالأزياء التي خطفت بها أنظار جمهورها، حيث شاركت ابنتها «أميرة» المتابعين عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة لفستان من فساتين والدتها الفنانة الراحلة، وظهرت الابنة في الصورة برفقة ابنتها «روضة» مرتدية فستان طويل ذو أكمام طويلة يجمع بين قماش الشيفون والجوبير، وهو الفستان الذي ارتدته والدتها الفنانة رجاء الجداوي من قبل، واكتفت بالتعليق على الصور بوضع «إيموشن قلوب».

وتفاعل مع «أميرة»، المتابعين عبر التعليقات على الصور قائلين: «قمرات ربنا يخليكي ويحميكي لبنتك.. من أشيك الستات اللي شوفتها.. بحبها أوى.. ربنا يديكى الصحة يا أميرة ويخليكى لروضة.. الله يرحمها طول عمرها شيك الفستان عليها يجنن».

رحيل رجاء الجداوي

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في يونيو من العام الماضي 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلت إلى مستشفى العزل في أبو خليفة بالإسماعيلية، في ليلة عيد الفطر من العام ذاته، ورحلت بعد 43 يومًا إثر تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

وكانت آخر أعمالها المشاركة فى مسلسل «لعبة النسيان» مع الفنانة دينا الشربيني والفنان محمود قابيل، وعدد آخر من الفنانين، وحقق المسلسل نجاح كبير، في الموسم الرمضاني 2020.

وفي الذكرى الأولى لرحيل الفنانة رجاء الجداوي، أحيي عدد كبير من الفنانين ذكرى وفاتها، ومن بينهم الفنانة التونسية هند صبري، التي شاركت عدد من صورها عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، معلقة عليها: «سنة عدّت على رحيل الغالية.. وحشتيني فوق ما كنت أتصوّر يا جوجة.. في الجنة ونعيمها ان شاء الله».