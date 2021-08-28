سمية الخشاب فى رسالة للأمهات: لما انتى مش قد المسؤولية بتخلفى ليه؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة للأمهات عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث علقت على منشورها بالقول: «نداء للأمهات اللي مش فاضيين لتربيه ولادهم يا حلوه ياللي مشغوله ومش مسئوله بتخلفي ليه؟ لما انتي مش قد مسئوليه تربيه أطفال والاهتمام بيهم طيب ليه حضرتك تعبتي نفسك وتعبتي معاكي المجتمع».

وعلى الفور انهالت تعليقات متابعيها «من المؤيدين»، على المنشور والتى جاءت بنحو: «الله عليكي يا فنانة»، «معاكي حق يا فنانة»، «نص البلاء من الأم المهملة اللي بتشجع ابنها يؤذي فبنات الناس هي السبب»، بينما اعترض بعضهم على التغريدة حيث جاء من ضمن التعليقات: «مش كل الأمهات قدرتها زي بعض»، «كفاية جلد يا فنانة».

سمية الخشاب تثير الجدل

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب أثارت الجدل مؤخرا، بعد آخر صورة نشرتها، عقب عقد قران زوجها السابق، الفنان أحمد سعد، على مصممة الأزياء علياء البسيوني، وانتقد متابعوها الصورة وقابلوها بالعديد من التساؤلات حول معناها الذى لم يوضح حينها.

وبعد ساعات من نشر الصورة أجرت تعديلا على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها: «بحبكم كلكم» في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها المقدر بالملايين.

سمية الخشاب ترد على الانتقادات

وردت الفنانة سمية الخشاب، على الاتهامات الموجهة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «يعني بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم».

وكان الفنان أحمد سعد، عقد قرانه مؤخرا على مصممة الأزياء علياء البسيوني، وسط حضور المقربين بينما حرص على التعليق على «زيجته الرابعة»، خلال رسالة صوتية لبرنامج «ET بالعربي».