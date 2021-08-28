أفكار بسيطة تساعدك على ترتيب أغراض رضيعك داخل الغرفة

القاهرة - سمر حسين - ماما

غالبا ما تبحث الأمهات «الجديدة» أو المقبلات على الولادة عن كيفية ترتيب أغراض طفلها بشكل صحيح داخل غرفته، حيث توجد عدة طرق بسيطة تساعد على ترتيب أغراض المولود الجديد ومنها وفقا لما أفاد موقع «pregnancy «birthbaby.

أفكار لترتيب أغراض الرضيع داخل الغرفة

اقتراب طاولة ملابس الطفل من سرير الأم

إذ يمكن استغلالها في جمع أغراض الطفل الرضيع الأساسية مثل ملابسه ومواد تنظيف جسمه وكريم الحفاض وأدويته وألعابه الصغيرة، فكلما كانت قريبة من سرير نوم الأم سهل المهمة.

استخدام فواصل «الأدراج»

يمكن استخدام فواصل «الأدراج»، لتنظيم محتويات الطفل الرضيع من أقمشة «التجشؤ والمناشف» والبطانيات وغيرها ويمكن الاعتماد عليها في تنظيم جميع منتجات الاستحمام، وغيرها من الأشياء التي يحتمل ضياعها.

تعقيم أغراض الرضع

وتحتاج الأمهات إلى تعقيم أغراض طفلها منعًا لتراكم الميكروبات عليها ما يتسبب في إصابة الطفل ببعض الأمراض ومن الأغراض التي يجب تعقيمها:

زجاجات الرضاعة والحلمات.

ملابس الرضيع.

أقمشة التجشؤ.

طرق تنظيف أغراض الرضيع

تنظيف زجاجة الرضاعة بأكملها وتعقيمها بعد كل رضعة ويتم عن طريق فصل جميع أجزاء الزجاجات والحلمات والأغطية والحلقات والصمامات وتشطيفها عن طريق وضعها تحت الماء الفاتر وغسلها بالصابون.

غسل اليدين بالماء والصابون.

على الأم الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون قبل تخزين الأشياء النظيفة.

غسل ملابس الرضيع الجديدة.

يجب الحرص على غسل ملابس الرضيع الجديدة قبل ارتدائها وليس بعدها، وذلك لأن الملابس تتعرض للكثير من البكتيريا الضارة من قبل شرائها.

غسل ملابس الأطفال بشكل منفصل

غسل ملابس الأطفال بشكل منفصل حتى لا تنتقل البكتيريا الموجودة في الملابس الأخرى إلى ملابس الطفل، ويجب الحرص على ترك الملابس بعد الغسيل لتجف في الشمس إذ تعمل أشعة الشمس كمطهر طبيعي.