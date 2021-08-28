5 فواكه توقف عن تناولها إذا كنت تحاول إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الفواكه من الأطعمة المهمة التي تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك عدة أنواع يمكن أن تحتوي على المزيد من السعرات الحرارية الإضافية وبالتالي تسبب زيادة الوزن، وفق ما أورد موقع "ndtv".

1- الأفوكادو:

واحدة من الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية هي الأفوكادو، حيث أن 100 جرام من هذه الفاكهة تحتوي على حوالي 160 سعرة حرارية، وعلى الرغم من أن الأفوكادو مصدر جيد للدهون الصحية، إلا أنه يمكن أن يزيد من الوزن بسهولة عند استهلاكه بكميات كبيرة.

2- العنب:

في حين أنه مفيد للصحة العامة، فإن العنب مليء بالسكر والدهون، وقد يحتوي 100 جرام من العنب على 67 سعرًا حراريًا ، و 16 جرامًا من السكر ، مما يعني أن تناول هذه الفاكهة بانتظام قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

3- الفواكه المجففة:

تحتوي الفواكه المجففة على سعرات حرارية أكثر لأنها خالية من المحتوى المائي، لذا من الأفضل تناول الفواكه المجففة بكميات محدودة.

4- الموز:

الموز صحي للغاية، لكنه شيء لا يمكنك الإفراط فيه، حيث يأتي الموز محملاً بالسعرات الحرارية ويحتوي على سكريات طبيعية زائدة فيه، وتحتوي موزة واحدة على حوالي 150 سعرة حرارية، أي حوالي 37.5 جرامًا من الكربوهيدرات، لذلك، إذا كنت ممن يستهلكون 2-3 موز كل يوم، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، لذا من الأفضل تناول موزة واحدة فقط في اليوم.

5- المانجو:

قد تحتوي الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو على سعرات حرارية مخفية يمكن أن تعيق خططك لفقدان الوزن، لذا من الأفضل تجنب الإفراط في تناول هذه الفاكهة شديدة الحلاوة أيضًا.