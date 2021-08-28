6 عصائر تخفف من حر الصيف وترطب الجسم.. منها الليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة نسعى دوما إلى ما يساعد على ترطيب أجسامنا، وتخفيف شدة الطقس.

وهنا نقدم لكم أفضل العصائر التي يمكن أن ترطب جسمك في الموجة الحارة، وذلك وفقا لما ورد في موقع "eatthis".

1- عصير الليمون:

تتعدد فوائده:

- وضع عصير الليمون على وجهك يحمي من الاسمرار

- تناوله بعد الأكل يخلص الجسم من السموم

- يؤدي تناول عصير الليمون بانتظام في الصيف إلى زيادة نضارة ولمعان بشرتك.

- يقلل من التجاعيد بما أنه يحتوي على فيتامين سي، ويزيد من محتوى الحديد في الجسم.

2- ماء جوز الهند:

يحتوي ماء جوز الهند على البوتاسيوم وفيتامين سي والألياف، حيث يوازن البوتاسيوم السوائل والشوارد في الجسم وفيتامين ج يحارب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والألياف، وتلعب دورًا رئيسيًا في خفض مستويات السكر المرتفعة ومستويات الكوليسترول.

ومن فوائد تناوله:

- الحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني

- تعزيز قوة المناعة الخاصة بك

- يمنع تساقط الشعر وقشرة الرأس

3- مياه الشيا:

بذور الشيا غنية بالكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والحديد والألياف، في الصيف، يؤدي تناوله مع الماء إلى تقليل الحرارة في الجسم، ويمكن أن يؤدي استهلاك مياه الشيا بانتظام في الصيف إلى إنقاذ الجسم من ضربة الشمس.

وتحتوي على مقياس متوسط للبروتين وهي غنية أيضًا بالأحماض الأمينية الأساسية، عندما يتم إنفاقها، فإنها ستعطي دخول البروتين المطلوب إلى الجسم.

4- عصير الخيار:

يعمل المحتوى المائي العالي على تطهير الجسم عن طريق التخلص من النفايات السامة والقديمة، فهو يقضي على حمض البوليك، محتوى المغنيسيوم في الخيار يرخي الأعصاب والعضلات ويساعد على دوران الدم بسهولة.

5- عصير قصب السكر:

عصير القصب يزيد استهلاكه على الفور من مستوى الجلوكوز في الجسم، إنها واحدة من مستوى الحديد والبوتاسيوم فيه مرتفع ويستخدم للتخلص من الجفاف ومحاربة مرض السكري وتقليل حرارة الجسم في الصيف عن طريق زيادة مستويات الإلكتروليت.

6- عصائر الفاكهة الطازجة:

عصير فاكهة طازج إن تناول فاكهة موسمية في كل موسم يعد أمرًا صحيًا للغاية، ولكن في الصيف يؤدي تناول المزيد من السوائل إلى زيادة ترطيب الجسم، الفواكه التي تحتوي على كمية أكبر من الماء مثل عصير البطيخ، وعصير المانجو، وعصير الرمان، وعصير البرتقال، وعصير الموز، وما إلى ذلك حيث أن معظم الفواكه تحتوي على فيتامين E و C الذي يحسن التمثيل الغذائي في الجسم.