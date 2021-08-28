يقوي المناعة ويخفض الوزن.. 6 فوائد للشبت تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

واحد من الخضراوات المهمة المفيدة للصحة لدورها الكبير في عملية التمثيل الغذائي وتقوية المناعة، فضلا عن خفض الوزن وللقضاء على الأرق.

في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نتعرف في السطور التالية على فوائد الشبت وفقاً للدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمحافظة دمياط.

تقوية المناعة

يحتوي الشبت على فيتامين سي، الذي يساعد في زيادة المناعة وتنظيم عملية التمثيل الغذائي كما يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع.

ويعمل الشبت على تقوية النظر لاحتوائه على فيتامين أ، كما يعمل على تعزيز المناعة ويساعد الكالسيوم الموجود فيه في الحفاظ على صحة العظام.

تقوية الجهاز العصبي

المنجنيز الموجود في الشبت يساعد على تقوية الجهاز العصبي والدماغ، ويمكن استهلاكه وإضافته في أطباقنا اليومية.

يساعد على الهضم

يمكن أن تساعد أوراق الشبت على الهضم لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات وانتفاخ البطن، مما يساعد في تقليل الحموضة وتكوين الغازات، ويؤدي هذا إلى الوقاية من مشاكل مثل الانتفاخ.

يمكن أن يساعد الشبت الأشخاص الذين يعانون من الإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، وبالتالي يساعد في عملية تمرير الحركة بسهولة.

يقضي على الأرق

يتكون الشبت من مركب يعرف باسم الفلافونويد وكذلك فيتامينات ب المركب، مما يساعد في القضاء على الأرق، وينشط إفراز الهرمونات الصحية، ومن المعروف أنه يخفض مستويات الكورتيزول، مما يؤدي إلى خفض مستويات التوتر.

غني بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في حماية أجسامنا من المركبات التي يمكن أن تؤثر علينا إذا زادت مستوياتها، يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تساعد في الوقاية من أمراض كالزهايمر والتهاب المفاصل كما تتكون أوراق الشبت من مركبات الفلافونويد والعفص والتربينويدات، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الدماغ، كما أن العفص مركب ينتج كمية معينة من المرارة في الأطعمة النباتية، له خصائص مضادة للميكروبات وبالتالي يمكنه محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

إنقاص الوزن

يمكن أن تساعد أوراق الشبت في إنقاص الوزن لأنها مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة وتحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، كما أنها تساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجسم إلى جانب الكوليسترول السيئ.

يمكن إضافة أوراق الشبت إلى مشروبك الصباحي أو الشاي الأخضر الذي يساعد على حرق الدهون، فقط أضف حفنة من أوراق الشبت في هذه المشروبات أو حتى في الماء العادي واغليها لمدة 5-6 دقائق، صفي الماء ثم اشربه، سيساعد المشروب على الهضم ويزيد من مستويات التمثيل الغذائي لديك.