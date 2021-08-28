منى الشاذلي تهدي أوائل الثانوية 50 ألف جنيه.. وإحداهن: هجيب بيهم قطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية منى الشاذلي، فرحة أوائل الثانوية العامة 2021، حيث قدمت هدايا قيمة للطالبة فاطمة محمد عبداللطيف، الأولى على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، والطالبة عهد مصطفى السيد الشرقاوي، الأولى علمي رياضة، وفريدة مؤمن خليل الأولى أدبي، وذلك على أنغام أغنية «الناجح يرفع إيده» للمطرب عبدالحليم حافظ.

50 ألف جنيه شهادة استثمار لكل طالبة

وعلقت «الشاذلي» خلال استضافتها «فاطمة» و«عهد» و«فريدة» أوائل الثانوية في الثلاث شُعب ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، الجمعة، «أنتم متفوقين وناجحين ومن الأوائل ومن حقكم تفرحوا وتتهادوا هدية كبيرة جدا 50 ألف جنيه شهادة استثمار لكل واحدة من بناتنا، وأحدث تلفزيون من شركة عالمية».

منى الشاذلي لأوائل الثانوية: تستاهلوا فرحة مع بداية الحياة

وتابعت: «مفيش أي حاجة في الدنيا توازي التفوق والتحقق والشرف اللي بيديه المتفوق لأهله، مفيش هدية توازي الإحساس ده، إنما حقيقي أنتو تستاهلوا فرحة مع بداية حياة أو خطوة جديدة أن يبقى معاكم مبلغ تعملوا فيه اللي أنتو عاوزينه».

وسألت الإعلامية منى الشاذلي الطالبة «عهد»: «هتجيبي إيه بيهم؟»، فردت عليها «هجيب بيهم قطة.. هدلعها»، من جانبها أجابت «فريدة» قائلة: «مفيش حاجة في دماغي دلوقتي ممكن أحطهم في البنك استثمار».