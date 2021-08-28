هذا الفيتامين مهم لمن تجاوز سنهم الخمسين.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نكون مستمتعين بشبابنا، ثم في أحد الأيام نستيقظ في الخمسينيات من العمر، ونجد مشاعر أخرى لم نشهدها من قبل.

,مع تقدم العمر، تزداد أيضًا مخاطر الإصابة بحالات صحية معينة، مثل هشاشة العظام والسرطان وارتفاع ضغط الدم، بعبارة أخرى، جسد يبلغ من العمر 50 عامًا يختلف تمامًا عن جسد عمره 20 عامًا.

ولهذا السبب، فإن تناول بعض المكملات الغذائية، وبالتحديد فيتامين د، قد يؤدي إلى بعض الآثار المدهشة بمجرد وصولنا إلى سن معين، وسنعرض لكم ذلك وفقاً لما ورد في موقع "eathhis".

1- عظام أقوى:

مع التقدم في العمر، يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويعاني ما يقرب من 10 ملايين بالغ فوق سن الخمسين، من هشاشة العظام و 34 مليونًا يعانون من انخفاض كتلة العظام.

لذا يُفضل تناول مكملات فيتامين (د) لزيادة كثافة المعادن في العظام وتقليل خطر الإصابة بها، خاصة في حالة النساء بعد انقطاع الطمث، فإن التركيز على صحة العظام أمر أساسي، حيث يزداد خطر الإصابة بالكسور.

2- قد تعاني من اكتئاب أقل:

أكثر من نصف حالات الاكتئاب تظهر لاحقًا في الحياة، والاكتئاب المتأخر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض وزيادة خطر الانتحار وانخفاض الأداء البدني والمعرفي والاجتماعي وزيادة إهمال الذات، وكل ذلك يرتبط بدوره بزيادة معدل الوفيات.

وتم تحديد العديد من مستقبلات فيتامين (د) في الدماغ والتي تؤثر على الحالة المزاجية، مما يشير إلى أن انخفاض مستوياته قد يرتبط بالتدهور المعرفي وأعراض الاكتئاب.

هناك روابط مباشرة بين المستويات المنخفضة من فيتامين (د) في الدم وارتفاع مخاطر الاكتئاب في أواخر العمر، حيث يمكن أن يساعد تناوله في دعم المستويات الصحية، ومكافحة مخاطر الاكتئاب.

3- قد تكون أقل عرضة للإصابة بالسرطان:

التقدم في العمر هو أهم عامل خطر لبعض أنواع السرطان، ترتفع معدلات الإصابة به بشكل عام بشكل مطرد مع تقدم العمر، ما يعني أن إيجاد طرق لتقليل المخاطر مع زيادة العمر أمر أساسي.

وتشير نتائج دراسة إلى أن المستويات العالية من فيتامين (د) ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة 20٪ لدى كل من الرجال والنساء مقارنةً بأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة منه إذا كنت تتناوله وينتهي بك الأمر بوجود مستويات أعلى، فقد تلاحظ انخفاضًا في خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان أيضًا.

4- ضغط دم صحي:

هناك ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين (د) والعديد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، ويزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ مع تقدم العمر.

وأظهرت بيانات الرصد وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين (د) وزيادة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذلك، فإن أحد الآثار الجانبية المفاجئة التي قد تواجهها إذا كنت تتناول مكملات فيتامين (د) بانتظام هو ضغط الدم الصحي، على الرغم من أن هذا لا يعني أنه لا يمكنك إهمال اتباع نظام غذائي صحي شامل.

5- جهاز مناعة صحي:

مع تقدم الشخص في العمر، يتدهور جهاز المناعة تدريجياً، ولوحظ وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين د في الدم وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والاضطرابات المرتبطة بالمناعة (بما في ذلك COVID-19)، جنبًا إلى جنب مع غسل يديك واتباع جميع توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد يساعدك التأكد من فحص مستويات فيتامين (د) في الحفاظ على المرض بعيدًا.