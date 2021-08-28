احذر: 7 أعراض مبكرة قد تعنى الإصابة بالسرطان.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحذرنا أجسامنا وترسل لنا إشارات لإعلامنا بوجود مشكلة صحية ما، لكن الكثير منا يتجاهل هذه العلامات، معتبرين أنهم سيكونون على ما يرام.

وهناك العديد من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان، ونوصي بأخذها على محمل الجد، وهي كالتالي وفقا لموقع "Brightside".

1- أورام الجلد:

تعتبر الأورام علامة على سرطان الجلد أو الثدي، وتشمل الأعراض الأخرى:

- عقدة صلبة في الثدي أو الإبط.

- تهيج أو طفح جلدي مجهول المنشأ غير مرتبط بحساسية تجاه الطعام أو مستحضرات التجميل.

- ظهور قرحة رطبة في وسط الورم، نمو وحمة أو تغير في الشكل.

2- السعال المستمر:

السعال المطول هو أحد أعراض أمراض الرئة التي قد تترافق مع علامات أخرى مثل:

- انخفاض الشهية.

- فقدان الوزن المفاجئ.

- في مراحل لاحقة، يمكن أن يسبب سرطان الرئة سعالًا في الدم وضيقًا في التنفس.

3- طفح جلدي:

في معظم الحالات، لا يرتبط الطفح الجلدي بالأورام، ويسبب ورم الرحم حكة في الأعضاء التناسلية، وقد يثير سرطان الدماغ الحكة في فتحتي الأنف.

4- تغيرات في المعدة:

قد يسبب مرض الأمعاء الأعراض التالية:

- دم في البراز.

- إفرازات مخاطية أو قيحية.

- التغوط العفوي.

5- كثرة التبول:

قد تكون هذه علامة على الإصابة بسرطان الكلى الذي يرتبط أيضًا بالعديد من الأعراض الأخرى:

- دم عند التبول.

- ارتفاع ضغط الدم.

- ألم في الكلى.

- ضعف مزمن.

6- فقدان مفاجئ في الوزن:

قد يحدث فقدان وزن لا يمكن تفسيره عندما تكون مصابًا بسرطان المعدة، في مراحله المبكرة، ولكن لا تكون الأحداث واضحة جداً، ومع ذلك، فإن الأعراض التالية منتشرة على نطاق واسع:

- الاشمئزاز من اللحوم.

- الشبع المبكر (الشعور بتناول الكثير من الطعام في حين أنك في الحقيقة قد تناولت كمية صغيرة من الطعام).

- فقر دم.

- صعوبة في حركة الطعام عبر الأمعاء.

7- ألم في الحنجرة:

قد يكون ألم الحلق طويل الأمد من أعراض سرطان الحنجرة والذي يرتبط أيضًا بما يلي:

- صعوبة التنفس والبلع.

- يظهر الشعور بوجود كتلة في الحلق مع نمو الورم.

- بحة في الكلام تؤدي إلى فقدان الصوت.

- سعال الدم ورائحة الفم الكريهة.

لا يمكن ولا ينبغي استخدام هذه الملاحظات لتشخيص حالتك لأنها قد تكون مرتبطة بأمراض أخرى، ومع ذلك، إذا لاحظت أيًا مما سبق، فلا تتجاهله، استشر طبيبك وافحص نفسك.