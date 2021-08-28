4 طرق بسيطة تعرف بها إذا كانت "اللحمة المفرومة" جيدة أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اللحم المفروم من الأطعمة التي يحرص الكثيرون، ومع ذلك يمكن أن يفسد سريعا، ولكن هناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كان اللحم المفروم سيئًا أم لا، كما أورد موقع "healthline".

1- تحقق من اللون:

يجب أن يكون اللحم البقري المفروم النيء أحمر فاتح من الخارج وبني من الداخل، وإذا تحول سطحه إلى اللون البني أو الرمادي تمامًا أو نما العفن بداخله، فهذا يعني أنه تالف ويجب التخلص منه.

2- افحص النسيج:

إذا كان اللحم البقري المفروم يحتوي على قوام لزج عندما يكون نيئًا أو مطبوخًا، فمن المحتمل أن يكون فاسدًا.

3- قم بإجراء اختبار الرائحة:

تتطور رائحة كريهة من اللحم البقري الفاسد المفروم ما يشير إلى خطورة تناوله.

4- تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية:

تواريخ البيع وانتهاء الصلاحية هي إرشادات إضافية لتحديد ما إذا كان اللحم المفروم جيدًا أم لا، ويوضح تاريخ البيع لمتاجر التجزئة المدة التي يمكن خلالها عرض المنتج للبيع، ويجب ألا تأكل اللحم المفروم بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

الآثار الجانبية لتناول لحم البقر الفاسد؟

- من الخطورة تناول لحم البقر الفاسد المفروم لأنه قد يحتوي على بكتيريا ممرضة مسؤولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل الأعراض الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، وقد يستغرق ظهور الأعراض عدة أيام.

- الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض تنمو بسرعة في الطعام الذي ترك في درجة حرارة الغرفة ومن المرجح أن يحدث في الطعام الفاسد.

- البكتيريا الضارة الأكثر شيوعًا الموجودة في اللحم المفروم هي السالمونيلا والشيغا التي تنتج سموم الإي كولاي (STEC).

- للقضاء على هذه البكتيريا وتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، قم بطهي اللحم المفروم جيدًا.