مغنية تراك «مدرسة الروابي للبنات» تكشف كواليسه: «مكنش مكتوب للمسلسل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من التفاعل؛ حققها المسلسل الأردني الشهير مدرسة الروابي للبنات، الذي عُرض على شبكة «نت فليكس»، خلال الفترة الماضية، وعلى الفور حقق العمل نجاحًا كبيرا، خاصة بين فئات الفتيات والمراهقات.

6 حلقات فقط، من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، ناقشت مشكلات الفتيات بالمدارس، كان على رأسها التنمر، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واغتراب الأهل عن الأبناء وتركهم فريسة للمجتمع.

6 حلقات تخللها العديد من الأغنيات المميزة، التي علقت بعقل وآذن المشاهدين، لكل منهم قصة، وهدفا وفقًا للمشهد المُقدم.

«لاقيني» أشهر تراكات العمل، التي عُرضت بالحلقة السادسة والأخيرة، ولاقت إعجابا واسعا بين الرواد.

مغنية تراك مدرسة الروابي للبنات تكشف الكواليس

وتؤكد تقى مكاوي، مغنية التراك الشهير، صاحبة الكلمات، أحد أعضاء فرقة «Aqsa Alwasat»، أن مشاركتها بالعمل، كان غير مُرتبا، بعدما تواصلت معها شركة الإنتاج من أبو ظبي، التي كانت حلقة الوصل بينها وبين الشركة المنتجة للمسلسل، وذلك بخصوص التراك «لاقيني».

وأشارت الفنانة الشابة، صاحبة الـ26 عاما، إلى أن الأغنية من الأساس لم تُكتب خصيصًا للمسلسل: «الأغنية معمولة من 2014، مش للمسلسل أصلًا، لما تواصلوا معانا عشان الأغنية والموضوع تم لكن بتوزيع موسيقي مختلف تناسب الفكرة والحلقة».

وأوضحت تقى مكاوي، أنها بدأت عملها بالموسيقى منذ 12 عاما مضت، وكانت في عمر الـ14 حينها، قبل مشاركتها في الفرقة بصحبة زميل فرقتها «عمرو»: «فضلنا نجرب ونسمع أنواع كتير جدا من المزيكا لحد ما استقرنا على نوع المزيكا اللي بنلعبه، وبدأنا بأول أغنية لينا شرود، ودي كانت 2013، ورغم إني شغالة مدرسة، لكن كملت وبدأنا نطلع بالأغاني بشكل سلسل ومستمر».

وأعربت تقى مكاوي، عن سعادتها بالمشاركة في العمل: «المسلسل نجح نجاح كبير مش بس في الأردن، وده شئ يشرفنا إننا نكون شاركنا في نجاح زي ده».

يذكر أن المسلسل بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى، تأليف تيما وإسلام الشوملي وشيرين كمال، إخراج تيما الشوملي.