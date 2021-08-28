لـ الجبن الرومي 4 فوائد و5 أضرار.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعتبر الجبن الرومي مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين، ولكنه قد يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، هل يجب أن نأكل المزيد منها؟

يتجنب بعض الأشخاص جبن الألبان بسبب حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز، لأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، أو كجزء من نظام غذائي نباتي.

ويقدم الجبن الرومي عددًا من الفوائد الصحية والأضرار أيضا، نبدأ بالفوائد التي تعود على جسم الإنسان، وذلك وفق ما نقل "medicalnewstoday".

1- صحة العظام:

محتواها من الكالسيوم والبروتين والمغنيسيوم والزنك والفيتامينات A و D و K يعني أنه يمكن أن يساهم في النمو الصحي للعظام لدى الأطفال والشباب والوقاية من هشاشة العظام.

2- صحة الأسنان:

يمكن أن تعزز صحة الأسنان، حيث يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في تكوين الأسنان، والجبن مصدر جيد للكالسيوم، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة واحدة على الأقل أن تناولها يمكن أن يرفع مستوى الأس الهيدروجيني في لوحة الأسنان، مما يوفر الحماية ضد تسوس الأسنان.

3- الجراثيم المعوية والكوليسترول:

كغذاء مخمر، قد يساعد الجبن الرومي في تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية، قد يكون لهذا تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم.

4- وزن صحي:

تشير الدراسات إلى أن الشخص الذي لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع (BMI) من المرجح أن يكون لديه مستويات منخفضة من الكالسيوم، ونظرًا لأن الجبن مصدر جيد له، فقد تكون هناك فوائد للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

أضرار تناول الجبن الرومي:

1- زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم:

من المرجح أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم والدهون المشبعة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

2- الدهون المشبعة:

يوصي تقرير اللجنة الاستشارية للمبادئ التوجيهية الغذائية (DGAC) لعام 2015 بالحد من تناول الدهون إلى 20 إلى 35 في المائة من السعرات الحرارية اليومية، وتقليل الدهون المشبعة إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية، هذا يعني أن الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 1800 سعر حراري يجب أن يستهلك أقل من 18 جرامًا يوميًا من الدهون المشبعة.

وتحتوي أونصة واحدة من جبنة الرومي على نحو 120 سعرة حرارية و جرامات منها، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

3- الصوديوم:

إلى جانب الدهون، يمكن أن يحتوي الصوديوم على نسبة عالية من بعض أنواع الجبن، وخاصة الرومي.

4- الهرمونات:

أثيرت مخاوف بشأن وجود هرمون الاستروجين وهرمونات الستيرويد الأخرى في منتجات الألبان، يمكن أن تؤدي إلى تعطيل نظام الغدد الصماء وربما تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

5- التسبب في أنواع مختلفة من الحساسية:

عدم تحمل اللاكتوز:

يفتقر الشخص المصاب بعدم تحمل اللاكتوز إلى الإنزيم اللازم لتفكيك وهضم السكر الموجود في الحليب، قد يؤدي تناوله ومنتجات الألبان إلى انتفاخ البطن أو الإسهال.

وتحدث الحساسية بسبب رد فعل مناعي غير طبيعي لمحفزات معينة، مثل بروتين الحليب، سواء كان الكازين أو مصل اللبن، وينتج جهاز المناعة في الجسم جسمًا مضادًا للحساسية، وهو الغلوبولين المناعي E (IgE)، عند تعرضه لمحفز.

وتشمل أعراض الحساسية التنقيط الأنفي اللاحق، والصفير عند التنفس، والإسهال، والقيء، في الحالات الأكثر شدة، قد يصاب الشخص بالربو والأكزيما والنزيف والالتهاب الرئوي والتأق أو الصدمة، يمكن أن يكون هذا أمرًا خطيرًا، بل وقد يهدد الحياة.