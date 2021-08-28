توقعات الأبراج اليوم 28-8-2021: يوم حب وفرح لـ الجوزاء.. ومزايا العزوبية لـ القوس

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل

قد تؤدي مكالمة هاتفية في هذا اليوم المشحون عاطفيًا إلى تعزيز علاقتك أكثر

برج الثور

اخرج لتناول العشاء وتصرف كصديق، ابق الرومانسية خارج المعادلة في الوقت الحالي.

برج الجوزاء

اليوم مليء بالحب والفرح، إذا كنت في علاقة عاطفية، فيمكنك أنت وشريكك الاحتفال بشكل خاص.

برج السرطان

قد تبقيك المسؤوليات الأخرى بعيدًا عن أحبائك اليوم

برج الأسد

قد يجعل غياب التعبيرات المباشرة عن الحب حياتك تبدو فارغة إلى حد ما اليوم

برج العذراء

قد تقرر التخلص من المسؤوليات الإضافية اليوم، ربما لإقامة احتفال خاص في المنزل مع شريك حبك

برج الميزان

حاول أن تجعل نفسك سعيدًا بفعل الأشياء التي تحب القيام بها.

برج العقرب

للحب أوجه عديدة، لا يمكن للجميع التعبير عنه لفظيًا أو الشعور بالراحة تجاه العروض العامة للعاطفة، فإذا كان شخص ما يحبك، فهناك طرق يمكنك معرفة ذلك.

برج القوس

هناك مزايا معينة لكونك أعزب، حقق أقصى استفادة منه اليوم واستمتع بنفسك

برج الجدي

الإفراط في تناول الحلويات قد يجعلك تندم عندما تصاب بألم في المعدة

برج الدلو

تمر العلاقات دائمًا بتقلبات صعود وهبوط، لذلك لا تقلق.

برج الحوت

قد تشعر بالاكتئاب بعض الشيء اليوم إذا كنت أنت وشريكك تمرون بوقت عصيب.