6 عادات للأكل تجنبها إذا كنت ترغب في الحصول على جسم مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يسعى الكثير من الأشخاص للحصول على جسم رشيق، ولتحقيق ذلك هناك العديد من عادات الأكل التي يجب تجنبها، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

1- الأكل مباشرة قبل النوم:

إذا لم نسمح للجسم بوقت كاف للهضم ثم الراحة، فإننا لا نسمح لخلايانا وهرموناتنا وعملية الأيض بإصلاح نفسها واستعادتها بشكل مناسب، وبالتالي يتسبب ذلك في إعاقة عملية فقدان الوزن، لذا من الأفضل ترك فجوة من ساعتين إلى ثلاث ساعات بين وجبتك الأخيرة ووقت نومك.

2- تناول العصائر:

في حين أن العصائر المصنوعة منزليًا يمكن أن تكون جزءًا صحيًا من نظامك الغذائي وقد تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، إلا أن شرب العصائر المعبأة في زجاجات التي تجدها في متجر البقالة قد يكون له تأثير معاكس، لأنه عادةً ما تفتقر هذه العصائر الجاهزة للشرب إلى البروتين والألياف وتجعلك تشرب الكثير من الفاكهة وبعض الخضار، لذا من الأفضل تضمين الألياف الغذائية والبروتينات في كل وجبة للمساعدة في الحفاظ على وزنك لأن كلاهما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول وأكثر.

3- الانتظار حتى الشعور بالجوع الشديد:

يعد الاستماع إلى إشارات الجوع في جسمك أمرًا ضروريًا، ولكن الانتظار حتى تشعر بالجوع لتناول الطعام قد يؤدي إلى تخريب جهود فقدان الوزن أو الحفاظ على صحتك، وعندما ينتظر الأشخاص حتى يشعروا بالجوع الشديد قبل تناول الطعام، فإن هذا يهيئهم لتناول الطعام بسرعة، والإفراط في تناول الطعام، وينتهي بهم الأمر بالشعور بالامتلاء.

4- الأكل بسرعة كبيرة:

يجد الجميع أنفسهم في عجلة من أمرهم لتناول الطعام من حين لآخر، ولكن تناول الطعام بسرعة كبيرة بشكل منتظم قد يجعل من الصعب فقدان الوزن، لأنه غالبًا ما ينتج عن الأكل السريع تناول أكثر مما نحتاج إليه للشعور بالامتلاء والرضا، وتحتاج مستقبلات المعدة إلى حوالي 20 دقيقة للتعبير عن الشبع؛ لذا فإن تناول الطعام بسرعة وعدم إعطاء جسمك وقتًا للتعبير عن الشبع يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

5- تناول الطعام أثناء تشتيت الانتباه:

قد يؤدي إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء تناول الطعام إلى تسهيل الحفاظ على وزنك على المدى الطويل، لأنه عندما لا تهتم بما تأكله، أو الكمية، يمكنك أن تفوت الإشارات التي تدل على أنك ممتلئ وسيؤدي ذلك إلى تناول وجبة دسمة.

6- تناول الأطعمة المصنعة:

في حين أنها قد تكون مريحة، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المصنعة إلى تخريب جهود فقدان الوزن بسرعة، لأنه غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطس، والحبوب، والوجبات السريعة، على الكثير من السكريات المضافة والدهون غير الصحية لتحسين مذاقها، وهذه تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن".