الامارات | برنامج متكامل يحتفي بالمرأة الإماراتية في «طرق دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج متكامل يحتفي بالمرأة الإماراتية في «طرق دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ببرنامج متكامل؛ احتفت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي ينظم هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين».

وكرّم المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، الموظفات المتميزات على مستوى الهيئة، على جهودهن خلال الفترة الماضية وإخلاصهن وتفانيهن في العمل.

واستضافت الهيئة المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، في جلسة افتراضية بحضور قياديات وموظفات من الهيئة.

من جهتها، قالت مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين رئيس اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات، موزة المري: إن «المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على مواجهة التحدي، وسجلت حضوراً فاعلاً في مختلف المجالات، خصوصاً قطاع النقل».

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