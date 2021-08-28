الامارات | المرأة الإماراتية في شرطة دبي.. مسيرة حافلة بالتميز

شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الإماراتية في شرطة دبي.. مسيرة حافلة بالتميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية بفعاليات وأنشطة تترجم حرصها على تمكين المرأة الإماراتية ودعمها، وتعزيز مكانتها للقيام بواجباتها في مسيرة بناء الدولة والمجتمع.

وكرّم مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، 84 منتسبة من العنصر النسائي في قطاع العمليات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال الزفين: «يسعدنا وبكل فخر أن نقول اليوم إن ما تقوم به العناصر النسائية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة محط فخر واعتزاز للقيادة العامة لشرطة دبي، لما أثبتنه من حرفية ومهنية في كل الواجبات الموكلة إليهن»، مشيراً إلى أن العاملات في قطاع العمليات أثبتن جدارتهن في العمل، وقمن بكل واجباتهنّ بكل تميز وجدارة، وأن هذا التكريم جزء بسيط نقدمه لهن نظير ما يقمن به من مهام وجهود متميزة.

وأوضح أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً مهماً ولافتاً في مسيرة التطور والتنمية من خلال المساهمة في تقديم المبادرات والأنشطة الرامية إلى ترسيخ القـيم الإنسانية، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التماسك الأسري، بما يضمن استقرار وأمن المجتمع، مؤكداً أن تمكين المرأة من المشاركة في حل القضايا والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة بالأمن يأتي في مقدمة أولويات شرطة دبي وفق التوجهات العليا ومساواتها بالرجل.

وفي احتفال آخر، شهد مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، العميد نعيم الخطيب، في مبنى الأمانة العامة للمبادرات الحكومية في شرطة دبي، الفعالية التي نفذتها اللجنة النسائية بالإدارة احتفاء بهذه المناسبة، وشملت فقرة «قصص نجاح إماراتية»، منها العنصر النسائي في الجناح الجوي بشرطة دبي وتجربتهن في هذا المجال، و«التخصصات العلمية» التي استعرضت انخراط المرأة فيها في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وفقرة «سؤال وجواب»، و«جهودكن مشكورة» كما وزعت هدايا وجوائز للموظفات في مكاتبهن.

من جهتها، احتفت الإدارة العامة للموارد البشرية بالعنصر النسائي خلال لقاء مرئي عن بعد، ترأسه نائب مدير الإدارة العامة، العقيد راشد ناصر، الذي وجّه شكره إلى الموظفات عسكريات ومدنيات، على جهودهن المستمرة في مختلف المهام الوظيفية، داعياً إياهن إلى بذل المزيد من الجهود، والسعي لتحقيق طموحاتهن بما يدعم خطة الدولة في تمكين المرأة الإماراتية وإبراز دورها في كل التخصصات.

ونظم فريق السعادة في إدارة الإعلام الأمني فعالية ونشاطاً وتكريماً للموظفات في الإدارة من خلال استعراض تجاربهن ومواهبهن، وكيفية توظيفها في العمل.

84 منتسبة من العنصر النسائي في قطاع العمليات تم تكريمهن.

محمد سيف الزفين: «ما تقوم به العناصر النسائية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة محط فخر واعتزاز».

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