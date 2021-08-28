الامارات | #سياحة_بلادي.. جزيرة النخلة.. أيقونة السياحة والسفر في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن #سياحة_بلادي.. جزيرة النخلة.. أيقونة السياحة والسفر في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ جزيرة النخلة من المعالم السياحيّة التي تتميّز بها إمارة دبي، فهي من أكبر الجزر الاصطناعيّة العالميّة التي تم إنشاؤها على شواطئ إمارة دبي، وسُميت بهذا الاسم، نظراً لشكلها الخارجي الذي صُمّم على شكل نخلة كبيرة.

وتنقسم جزر جزيرة النخلة إلى ثلاث جزر رئيسة، وهي: نخلة الديرة: وتُعد هذه الجزيرة أكبر الجزر الثلاث، وتقع بعيدة عن ساحل الديرة في دبي، وتغطي مساحة نحو 14 كم طولاً، و8.5 كم عرضاً، وتحتوي على العديد من مظاهر الترفيه كالفنادق، والنوادي، ومراكز التسوق، والمارينات، ونحو 8000 من الفلل والبيوت السكنية.

جزيرة نخلة جميرا: وتعتبر الجزيرة الأمثل للمكان المريح وقضاء وقت ممتع، فهي تحتوي على العديد من الشقق السكنيّة الراقية.

جزيرة نخلة جبل علي: وهي أكبر من جزيرة نخلة الجميرا، وهي مكان مميّز للاستمتاع وقضاء وقت جميل، كونها تحتوي على العديد من الألعاب المائيّة.

فنادق عالمية

ومن أهم المعلومات عن جزيرة النخلة في دبي أنها تضم عدداً ضخماً من فنادق الخمس نجوم، وتحتوي نخلة جميرا على آلاف المنازل وعشرات الفنادق العالمية، مثل أتلانتس، وجميرا زعبيل سراي، وريكسوس، ووالدورف أستوريا، وانانتارا، وسوفيتيل النخلة.

«سوفيتل دبي النخلة»

«سوفيتل دبي النخلة»، منتجع شاطئي فاخر فئة خمس نجوم يمتد على الهلال الشرقي لجزيرة نخلة جميرا ذات الشهرة العالمية. ويمكنك هنا أن تشعر بالراحة في ملاذ استوائي، لكنه يقع بالقرب من العديد من مناطق الجذب والمعالم الرائعة في دبي.

يقع فندق سوفيتل دبي النخلة على ضفاف شاطئ خلاب تكسوه الرمال البيضاء على امتداد الهلال الشرقي بجزيرة النخلة جميرا. وعلى بعد خطوات توجد الملاهي المائية «أكوا فنتشر»، التي تمنح روادها من الأسر المتعة والاسترخاء. ويمكنك أن تستقل قطار مونوريل بالم جميرا المكيف أو حافلات الفندق المجانية لأهم المعالم السياحية، وأن تستمتع بالضيافة العربية في مكان مستوحى من ثقافة منطقة جنوب المحيط الهادئ وفنونها المعمارية، واللمسات الرائعة من الأناقة الفرنسية في كل مكان.

كما يشتهر بالعديد من المطاعم الراقية، مثل بورترهاوس أحد أشهر مطاعم اللحوم في نخلة جميرا في دبي، حيث يمكن للزوار مشاهدة الطهاة في صالة الطعام أثناء قيامهم بإعداد الوجبات في المطبخ المفتوح. وهناك يمكن الاستمتاع بتجربة خاصة إضافية تتمثل في طاولة الشوي، حيث يتم تقطيع شرائح اللحم المختارة مثل اللحم الأسترالي المقتطع من الضلع أو لحم الضأن الأيرلندي المقتطع من فخذ الخروف.

«موانا»: في هذا المطعم الرائع، يتم إعداد المأكولات البحرية التي تم اصطيادها من بحر العرب والمحيطات في العالم بإتقان وبراعة. ويقدم هذا المطعم الذي يمزج بين جلسات تناول الطعام الداخلية والخارجية أفضل أنواع الأسماك الطازجة بأفضل أساليب الطهي الآسيوية والأوروبية.

الأجواء البولينيزية

ولا يوجد مكان يتوقف فيه الزمن وتتمتع فيه بالراحة والاسترخاء كما في «سوفيتل سبا»، حيث يقدم المعالجون المدربون تدريباً رفيعاً – على الطريقة الفرنسية البولينيزية – علاجات تنشيط الجسم، وجلسات التدليك المريحة، وعلاجات تنقية بشرة الوجه باستخدام أساليب متقدمة ومكونات عضوية. وستشاهد وستشعر بالنتائج الفورية في أياديهم الماهرة، سواء كنت تتلقى العناية الشخصية في الداخل أو في أحد الأكواخ الشاطئية المنعزلة في الخارج، فإن الأجواء البولينيزية الهادئة تبعث الراحة في حواسك وتشعرك بالاسترخاء العميق.

قبل خضوعك لجلسات العناية أو بعدها، يمكنك قضاء بعض الوقت في استكشاف كل ما يقدمه «سوفيتل سبا»، حيث يضم هذا الملاذ الذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع ستة مسابح، تشمل مسبحاً للغطس، ومسبحاً للتدرب، ومسبحاً علاجياً، ومسبحاً خارجيّاً غير متناهٍ.

الشاطئ

يعد واحداً من أفضل الشواطئ الخاصة في نخلة جميرا، وهو عبارة عن 500 متر من الرمال البيضاء الخالصة والمياه النقية. إنه المكان المناسب للاستمتاع بالشمس والمرح. استرخِ تحت مظلة شاطئية ظليلة، واستمتع بمياه الخليج العربي المتلألئة وبأفق مدينة دبي الممتد. يمكنك طلب مشروب منعش ووجبات خفيفة طازجة من مطعم ماوي بيتش دون مغادرة كرسي الاستلقاء. وعند أحد طرفي الشاطئ يقع الرصيف الخاص ونقطة انطلاق الرحلات البحرية والرياضات المائية التي تعتمد على المحركات. وفي الطرف الآخر، توجد منطقة أنشطة في الهواء الطلق، حيث يمكنك ممارسة التجديف بالكاياك والتجديف على لوح التزلج والغطس. ويمكنك أيضاً لعب الكرة الطائرة الشاطئية، والاستمتاع بدرس لياقة بدنية في الماء، وأياً كانت رغبتك النشاط أو الاسترخاء، ستنغمس في الأجواء الأنيقة لهذه الجنة الاستوائية.

المسابح

في ستة مسابح يحتفظ كل منها بمعدل 29 درجة مئوية، يمكنك تجربة مكان مختلف للسباحة كل يوم في إقامة تمتد لأسبوع. يواجه المسبح الرئيس لدينا الشاطئ، ويبدو وكأن مياهه تمتزج بمياه البحر. أشجار النخيل والبوجنفيليا (الجهنمية) الملونة والمساحات الخضراء المورقة الأخرى تحيط بالشرفات الشمسية، ما يعزز شعورك بأنك في واحة غنّاء. تتميز العديد من المسابح بالمنزلقات والشلالات وهناك منطقة مائية ممتعة مخصصة للأطفال فقط. وحفاظاً على سلامتك، يدخل رجال الإنقاذ الخدمة كلما كانت المسابح مفتوحة.

«أكواخ تيكي»

احجز ملاذك الخاص في هذه الجنة، حيث تطل أكواخنا الظليلة على المسبح أو الشاطئ، وتقدم لك راحة وأناقة لا تضاهى. هذا الملاذ هو لك طوال اليوم، لذا استمتع بساعات من الاسترخاء بينما يحضر لك مساعدك الشخصي طبقاً من الفواكه الطازجة، وهناك وسائل راحة أخرى مشمولة في كل كوخ. هذا هو المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بالمنتجع.

سواء كنت تتلقى العناية الشخصية في الداخل أو في أحد الأكواخ الشاطئية المنعزلة في الخارج، فإن الأجواء البولينيزية الهادئة تبعث الراحة في حواسك وتشعرك بالاسترخاء العميق.

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