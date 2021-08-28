الامارات | «ريتوالز كوزمتكس»: اجعلي منزلكِ منتجعاً صحياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريتوالز كوزمتكس»: اجعلي منزلكِ منتجعاً صحياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاهدي الحياة بمنظورٍ مختلف، واجعلي من منزلكِ منتجعاً صحياً للاسترخاء مع مجموعات المنزل الكلاسيكية المُحسّنة من «ريتوالز كوزمتكس»، حيث خضعت عيدان العطر الفاخرة والشموع المعطرة إلى تحول رائع مع تصميم زجاجي مضلع جديد وفريد من نوعه، ما يوفر إضافة كلاسيكية لأي غرفة في منزلك. والأكثر من ذلك، أن عيدان العطر تحمل الآن المزيد من عطرك المفضل.

منزلكِ هو المكان الذي يجب أن تشعرين فيه بالراحة التامة، إنه المكان الوحيد الذي يجب أن يرعى رفاهيتكِ في جميع الأوقات، باعتباره انعكاساً لذاتك الحقيقية. املئي منزلكِ بالحب والاهتمام، واكتشفي جمال عطورنا وشموعنا المميزة المصممة خصيصاً للمساعدة في تحويل منزلك إلى بيئة مثالية للاسترخاء. وتعرفي إلى مجموعتنا من العطور المنزلية الفاخرة والشموع المعطرة وأساسيات المطبخ المستحضرة لخلق أجواءٍ مفعمة بالراحة والرفاهية العقلية لترحب بك بمجرد فتح الباب.

ويذكر أنه سيتم الشهر المقبل إعادة إطلاق المجموعات الواسعة من المنتجات المنزلية الحصرية، من مجموعة ذا ريتوال أوف ساكورا إلى ريتوال الحمام، وستتوافر جميع العطور الكلاسيكية الستة المفضلة لديكِ في هذا التصميم الجديد المذهل من الزجاج المضلع. كما أعلنت «ريتوالز» أيضاً عن التحسينات المستدامة التي تأتي معها هذه المجموعات، وتشمل هذه التحسينات إضافة عبوات إعادة التعبئة الزجاجية الشفافة لعطر العيدان الخشبية، بالإضافة إلى التغليف الثانوي لأعواد العطور من الكرتون، حيث إن كل هذه المواد تسهم في تسهيل عملية إعادة التدوير، وهو أمر بالغ الأهمية لدورة حياة منتجٍ أكثر استدامة.

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