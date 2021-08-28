الامارات | هدايا ومفاجآت لأمهات منتسبي شرطة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا ومفاجآت لأمهات منتسبي شرطة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة احتفالاتها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية عبر مبادرة لإدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة، تهدف إلى إسعاد موظفاتها من العنصر النسائي تقديراً لإنجازاتهن في خدمة الوطن.

وقال قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، إن «المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية في الدولة، وفي هذه المبادرة نحتفي بكوكبة من الإماراتيات لنرد لهن بعض ما قدمنه لخدمة الوطن، ونقف وقفة تقدير لكل أم أو ابنة أو أخت أو زوجة إماراتية في شرطة الشارقة، سواء مازالت في الخدمة، أو انتهت».

وانطلقت المبادرة في مركز شرطة واسط الشامل، حيث استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، بحضور مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف عبيد حرمول، ‏وعدد من رؤساء المراكز ‏والضباط؛ فاطمة سليمان الدرمكي، الموظفة السابقة في شرطة الشارقة، تقديراً وعرفاناً للواجب الوطني الذي قدمته خلال فترة عملها بالقيادة. ورحب اللواء الشامسي بها، وأشاد بسنوات خدمة عطائها في العمل، إذ كانت مثالاً يحتذى به.

كما فاجأ قائد عام شرطة الشارقة عدداً من أمهات الموظفين في شرطة الشارقة في مقر سكنهن، عبر تقديم التهنئة لهن بيوم المرأة الإماراتية، وتقديم هدايا لهن كبادرة تقدير للمرأة الإماراتية ودورها الرائد في صناعة التغيير وبناء وتنمية المجتمع.

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