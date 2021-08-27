اعمليها زي المطاعم.. طريقة عمل تشيكن ستربس في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد وجبات تشيكن ستربس، واحدة من الأطباق المميزة والشهية، التي يفضلها كثيرون وخاصة الأطفال، فهي سريعة التحضير ويمكن اصطحابها في الرحلات والتنزهات.

وتتنافس العديد من المطاعم على تقديم تشيكن ستربس مميز من خلال العديد من العروض لجذب الزبائن.

وتفضل العديد من الأمهات وربات المنازل، تحضير تشيكن ستربس في المنزل، لضمان جودته ومذاقه، فضلا عن التوفير مقارنة بالشراء من المطاعم.

وإليكِ طريقة عمل تشيكن ستربس بخطوات الشيف سالي فؤاد.

مكونات تشيكن ستربس

- زبادي

- مايونيز

- كاتشب

- ثوم

- ليمون

- خل

- ملح

- بهارات

- ماء بصل

- قطع فراخ

- دقيق

- زيت

طريقة عمل تشيكن ستربس

1- في وعاء متوسط الطول، اضربي الزبادي مع المايونيز والكاتشب والثوم والليمون والخل والملح والبهارات وماء البصل وامزجيهم جيدًا.

2- تبلي صدور الفراخ بالخليط السابق واتركيه ساعتين.

3- اغمري قطع الفراخ واحدة تلو الأخرى في الدقيق الأبيض، ثم الماء المثلج.

4- ضعي الدجاج في الدقيق مرة أخرى.

5- حمري الدجاج في زيت غزير حتى يصبح باللون الذهبي.

أصابع تشيكن ستربس بصوص الجبن

مكونات أصابع تشيكن ستربس:

- دجاج أصابع

- طماطم مفرومة

- فلفل أخضر مفروم

- بصل أحمر مفروم

- زبدة

- زيتون أسود وأخضر شرائح

- زيت للقلي

- جبنة شيدر أحمر وأصفر

- كريمة

- نشا

- لبن

- لون طعام برتقالي

- جبنة موتزاريلا

- جبنة كريمي بطعم الشيدر

- بطاطس للتقديم

طريقة عمل أصابع تشيكن ستربس

1- في البداية، أذيبي صوص الجبن مع النشا في القليل من الماء.

2- سخني الزبدة مع الجبن وقلبيهما جيدًا حتى تمام الذوبان.

3- سخني الحليب مع النشا ثم ضيفي الجبنة المذابة.

4- ضيفي الجبنة الموتزاريلا مع التقليب، ثم اللون البرتقالي.

5- اقلي أصابع الإستربس بالطريقة التقليدية.

6 - ضعي الإستربس ثم ضيفي عليها صوص الجبن والخضروات.

7- تقدم ساخنة مع البطاطس.