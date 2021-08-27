«الأكل والسهر والأسانسير».. أمور وعادات قد تؤدي للإصابة بمتحور «دلتا بلس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصبح متحور «دلتا بلس» خطرًا جديدًا ناتجًا عن فيروس كورونا المستجد، ووصل إلى مصر مؤخرا عقب اكتشاف سيدة مُصابة به، حيث يعد من السلالات التي حدثت بها طفرة من «COVID-19»، ومن بينها سلالة «K417N» التي نشأت في الهند وأخطرها طفرة «دلتا»، وهي سلالة فرعية لهذه السلالة وأكثر قابلية للانتقال والأسرع انتشارًا.

ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالتوازي مع ظهور المتحور دلتا بلس، أصبح أكثر ما يهم الكثيرين هو معرفة أعرض المتحور، وطرق الوقاية منه.

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طرق الوقاية من الإصابة بـ المتحور دلتا بلس

وقال الدكتور أمجد الحداد إن هناك بعض النصائح والطرق التي تقي من الإصابة بـ المتحور «دلتا بلس»، موضحًا أن التهاون فيها وتجاهلها قد يجعلك عُرضة للإصابة به بصورة كبيرة.

وسرد «الحداد» خلال حديثه لـ«هُن» عدة نصائح للوقاية، إهمالها قد يسهل الإصابة بالمتحور، والتي جاءت على النحو التالي:

- تجنب التكدس والتجمعات البشرية الكبيرة، التي تساهم في انتشار وانتقال العدوى بين الكثير.

- احرص على ارتداء الكمامة، فهي الوسيلة الوحيدة والمضمونة للحماية من انتقال العدوى، وإهمالها قد يؤدي للإصابة بالفيروسات المتحورة.

- تجنب المصافحة، أو تبادل القبلات، التي بدورها قد تكون وسيلة لنقل العدوى، واكتفِ بالتحية.

- تجنب لمس الأسطح المختلفة مثل مفاتيح «الأسانسير» والأبواب، والمقاعد، والطاولات، واحرص على تعقيمها أول بأول، وتعقيم اليد بعد ملامستها على الفور.

- تجنب تناول أنواع الأطعمة غير الصحية، وغير مضمونة النظافة، واختيار الوجبات الصحية لتقوية المنعة بشكل كبير، والأطعمة المطبوخة بالمنزل لضمان نظافتها، لتجنب نقل العدوى.

- تجنب السهر لأوقات طويلة، وحافظ على النوم مبكرًا، في ساعات الليل حتى تستفيد خلايا الجسم ومناعته.

- مارس الرياضة بشكل يومي، وخاصة الكارديو، لتحسين كفاءة المناعة وإفادة عضلات جسمك وصحتك بشكل عام.

- تجنب الخروج من المنزل لأوقات طويلة إذا كنت من أصحاب الأمراض المناعية أو المزمنة، لأنك الأكثر عُرضة للإصابة والتقاط العدوى.