10 أضرار صحية بالغة يسببها ارتداء الملابس الضيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل تعلم أن هذا الجينز الضيق قد يضر بصحتك، وعلى الرغم من أنها قد تكون لطيفة وأنيقة، إلا أن الحقيقة هي أن الملابس الضيقة يمكن أن تكون مصدرًا للكثير من المشاكل الصحية، وفق ما أورد موقعا "steptohealth" و"avantgynecology".

1- تهيج الجلد:

الملابس الضيقة جدًا يمكن أن تسبب مشاكل في تهيج الجلد، خاصة في المناطق التي يكون فيها الجلد أكثر حساسية، مثل تحت الإبطين أو الثديين.

ويمكن أن تؤدي الملابس الداخلية الضيقة وحمالات الصدر وحتى الملابس العلوية والسراويل إلى فرك بشرتك والاحمرار والتهيج، وإذا تكرر تهيج الجلد، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى.

2- انقطاع الدورة:

إذا كانت ملابسك ضيقة للغاية في مناطق معينة، فقد تقلل من تدفق الدم إلى مناطق أخرى من جسمك.

3- مشاكل في المعدة:

يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة للغاية على معدتك إلى مستوى معين من اضطراب الجهاز الهضمي، لذا إذا كنتِ ترتدي بنطلون ضيق جدًا، على سبيل المثال، يمكن أن تدفع حمض المعدة للخلف عبر المريء وتسبب أعراضًا غير مريحة لارتداد الحمض.

4- تمنع عودة تدفق الدم:

في الأطراف السفلية، هذه وظيفة جسدية مهمة وحيوية لمنع تورم الكاحلين، على سبيل المثال، يشكل عدم عودة تدفق الدم خطراً على صحتك لأنه قد يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق، وعندما تكون ملابسك ضيقة حول الساقين أو الخصر، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لمساعدة الدم على العودة.

5- يعزز ظهور الدوالي:

هذه مشكلة شائعة جدًا بين النساء، حيث أن هرمون البروجسترون هو ما يجعل الأوردة تتمدد فوق فتحاتها الطبيعية، وعندما تكون ملابسك ضيقة للغاية، فإن الدورة الدموية لديك ضعيفة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة.

6- يعزز تطور السيلوليت:

هذه واحدة أخرى من أكبر مشاكل النساء، وفي الواقع، لا تتسبب الملابس الضيقة في تكوين السيلوليت، لكنها تسرع من ظهوره، وهذا لأنها تعيق مرور تدفق الدم وتشجع على تكوين العقيدات الدهنية في الفخذين.

7- يسبب آلام الظهر:

الملابس الضيقة هي أحد أسباب آلام أسفل الظهر أو الحوض، ويجبرك ارتداء الملابس التي تقيد حركاتك على إجهاد عضلات معينة وتجعل فقراتك تعمل بجهد أكبر من المعتاد.

8- يبطئ عملية الهضم:

عندما يكون سروالك أو حزامك مشدودًا جدًا ، فإنه لا يسمح لمنطقة البطن بالتمدد عند تناول الطعام وبعد الوجبات، وتتمدد المعدة أثناء عمليات الهضم بسبب الأحماض اللازمة، لهذا السبب، عادة ما تسبب الملابس الضيقة عسر الهضم والحموضة والارتجاع، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإمساك وآلام الأمعاء وانتفاخ البطن.

9- يسمح بزيادة الفطريات المهبلية:

يؤدي ارتداء الملابس القريبة جدًا من الجسم إلى زيادة درجة الحرارة والرطوبة، وفي منطقة الأعضاء التناسلية، هذا يعزز ظهور الفطريات والبكتيريا، وهذا يمكن أن يسبب الروائح الكريهة أو مشاكل مثل عدوى الخميرة، وبالنسبة للرجال، يمكن أن تؤثر الملابس الداخلية والسراويل الضيقة على جودة وكمية الحيوانات المنوية، بينما تسبب أيضًا ألمًا في الخصية.

10- يزيد التعرق:

قد تكون الروائح الكريهة في منطقة الإبط أو القدم أو الأعضاء التناسلية بسبب الملابس الضيقة، والملابس المصنوعة من أقمشة مثل النايلون أو الليكرا أسوأ، وأصبحت أرضًا خصبة لجميع أنواع البكتيريا.