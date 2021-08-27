احذر.. الإفراط في هذا النوع من الفاكهة يرفع مستويات السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة يمكن ترويضها بالحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وعلى الرغم من أن تناول الفاكهة يوفر فوائد صحية لا حصر لها، إلا أنه يمكنك "الإفراط" في نوع معين، قد يؤدي إلى رفع مستويات السكر، express.

داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بعدم استقرار مستويات السكر في الدم، يمكن أن تُعزى هذه الآلية المتطايرة إلى ضعف إنتاج الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، لحسن الحظ، يمكنك تقليد حساسية الأنسولين وتعزيزها من خلال تعديل نظامك الغذائي.

يمكن أن تؤدي بعض القرارات الغذائية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذا من الأفضل تجنبها أو تقليل تناولك لها، فكمية الكربوهيدرات التي تتناولها لها أكبر تأثير على مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

تعتبر الفاكهة عمومًا رهانًا أكثر أمانًا، فيحتوي جزء من الفاكهة، مثل تفاحة متوسطة الحج ، بشكل عام على حوالي 15 إلى 20 جرامًا من الكربوهيدرات، وفي المقابل، تحتوي كعكة الشوكولاتة على 55 جرام من الكربوهيدرات و 500 مل من المشروب الغازي العادي يحتوي على 54 جرام من الكربوهيدرات.

-الفاكهة المجففة

ومع ذلك، يجد بعض الناس أنه من السهل الإفراط في تناول الفاكهة المجففة، والتي يحذر مرضى السكري منها، فإذا كنت تعتقد أن حصة الفاكهة المجففة ليست سوى ملعقة كبيرة ومعبأة في 20 جرامًا من الكربوهيدرات من السكر الكلي، يمكنك أن ترى مدى سهولة حدوث ذلك.

وفقًا لهيئة الصحة، من المستبعد جدًا أنك بحاجة إلى تقليل تناول الفاكهة ولكن يمكنك الاحتفاظ بمفكرة طعام للتحقق من عدد المرات وكمية الفاكهة التي تتناولها، فكثير من الناس يأكلون الفاكهة بشكل غير منتظم، لكنهم يميلون إلى الحصول على حصص أكبر عندما يأكلونها.

-قواعد عامة لخفض نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعدك اتباع مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) على الابتعاد عن أسوأ الكربوهيدرات، وهو إطار عمل تم تصميمه ليخبرنا بمدى سرعة الطعام الذي نتناوله في رفع مستويات السكر في الدم.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من GI تفرز الجلوكوز بسرعة أكبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتي تطلق الجلوكوز ببطء وثبات.

إذا كنت قلقًا بشأن مستويات السكر لديك، فانتقل إلى الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي مثل اللحوم والبيض والمأكولات البحرية، وعندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات، اختر الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبطاطا الحلوة والبقوليات التي تحتوي أيضًا على معدلات منخفضة من GI.

-نصائح إضافية

التمرين هو أيضا جزء لا يتجزأ من السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن التمارين البدنية تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، يجب أن تهدف إلى 2.5 ساعة من النشاط في الأسبوع.

ويمكنك أن تكون نشطًا في أي مكان طالما أن ما تفعله يجعلك تنفث، قد يكون هذا:

-مشي سريع

-صعود الدرج

-القيام بمزيد من الأعمال المنزلية الشاقة -.

-الأعراض الموضحة

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 دون أن يدركوا ذلك، هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك، وتشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

-التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

-الشعور بالعطش طوال الوقت

-الشعور بالتعب الشديد

-فقدان الوزن دون محاولة

-حكة حول قضيبك أو مهبلك، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

-تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء

-رؤية مشوشة.