ابنة هيفاء وهبي تقلد والدتها وتظهر بفستان «تايجر».. ومتابعون: عليها أحلى «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعرضت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدًا بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما نشرت أحدث صورة لها، ظهرت من خلالها بفستان بنقشة جلد النمر «تايجر»، حيث ظهرت بفستان مُجسم «بينسل تايجر»، بحمالات عريضة، تميز بأنه متوسط الطول وبدرجة البُني الداكنة، مع الشعر البني المضيء والمكياج الهادئ.

وعلى الرغم من إطلالة ابنة الفنانة المميزة، التي أبرزت أنوثتها، وحازت على إعجاب الكثير من متابعيها، إلا وشن العديد من الرواد هجومًا كبير على الفتاة، التي ظهرت بإطلالة تشبه إطلالة والدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي نشرت صورة به خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت هيفاء وهبي، ظهرت بفستان متوسط الطول أيضًا بنقشه النمر «تايجر» لكن تميز بكونه بدرجة البُني الفاتح، وحمالات رفيعة، مع الشعر الأسود المنسدل.

هجوم على زينب فياض

ومع تداول صورة زينب فياض، قارنها البعض بإطلالة والدتها السابقة، والهجوم على ابنتها، معلقين: «بتقلدي مامتك ليه، على أساس مش بتتكلموا» و«هي أحلى فيه».

كما أضاف البعض: «هو ده نفس فستان والدتك ولا قريب منه»، «إنتي كنتي الأول أحلى ليه عمليات التجميل والتقليد ده».

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

الجدير بالذكر أن العلاقة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وابنتها من زوجها الأول، زينب فياض، ليست على ما يرام، حيث أنجبتها هيفاء وهي في الـ18 من عمرها، لكنها تنازلت عنها فيما بعد بعدما خطت لطريق الفن والشهرة، لتحصل على الطلاق وتبدأ مسيرتها الفنية.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض «زينب» رفضًا قاطعًا مقارنتها بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تدعم ابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية بالأيام الماضية.