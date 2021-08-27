الامارات | فاطمة بنت مبارك للمرأة الإماراتية: أعاهدكن بأن أبقى راعية لأحلامكن

شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة بنت مبارك للمرأة الإماراتية: أعاهدكن بأن أبقى راعية لأحلامكن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، أن ملف دعم وتمكين المرأة بات بفضل الرؤى والخطط الاستباقية للقيادة الرشيدة وجهود فرق العمل الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أكثر النماذج تطوراً ومرونة في استشراف المستقبل في دولة الإمارات.

وأشارت سموها إلى أنها ستظل على عهدها راعية لأحلام بنات الوطن، وطموحاتهن التي لا تعرف المستحيل، مضيفة في تصريح لها بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية: «يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، الذي يقام تحت شعار (المرأة طموح وإشراقة للخمسين)، في أجواء استثنائية بإنجازات نوعية في (عام الخمسين) لوطننا الحبيب، عام للفخر بنجاحات دولتنا الفتية وبتطورها الفريد وحضارتها المشرّفة، التي تأسست على قيم أصيلة ومبادئ راسخة أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضافت سموها: «مع دخولنا العقد الذهبي، وفي خضم احتفال الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، غمرتني السعادة الكبيرة والفخر الشديد، بعدما اطلعت على محصلات ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021.

يسعدني بكل فخر أن أعلن اليوم عن حصاد عمل ست سنوات بالاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، التي سطعت محصلاتها بفضل الدراسة لنظام رصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية التي قام بها الاتحاد النسائي العام والشركاء الاستراتيجيون».

وتابعت سموها: «نعمل في دولة الإمارات بحكمة وبصيرة القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لاستشراف مستقبل المرأة الإماراتية والسعي للتطوير المستمر عبر تطويع أفضل الممارسات بما يتوافق مع خصوصيتها، وإعداد أحدث الدراسات والخطط المبتكرة، وتزويد صانعي القرار بالمعلومات الموثقة والمستوفاة، بما يساعدهم على إقرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسات، ولضمان تحقيق كل ما يجعل من المرأة شريكة رئيسة مستدامة».

واختتمت سموها: «بناتي الغاليات.. أنتن أكثر ما يشغلني وأمانة وضعتها على عاتقي أمام الله سبحانه وتعالى.. أعاهدكن بأن أبقى سنداً لكن.. راعية لأحلامكن.. داعمة لأفكاركن.. مشجعة لطموحاتكن التي لا تعرف المستحيل.. لكن مني كل الحب والتقدير والاعتزاز.. وفقكن الله وسدد خطاكن».

«أم الإمارات»:

• «يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام في أجواء استثنائية بإنجازات نوعية في عام الخمسين لوطننا الحبيب».

• «بناتي الغاليات.. أنتن أكثر ما يشغلني، وأمانة وضعتها على عاتقي أمام الله سبحانه وتعالى.. أعاهدكن بأن أبقى سنداً لكن».

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