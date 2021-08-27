«حسناء بغداد» ضحية العنف الأسري.. تزوجت مرتين قبل الـ20 وقتلها عمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة يعيشها المجتمع العراقي منذ نحو أسبوع بسبب مقتل حسناء العراق نورزان الشمري، حيث توفيت في الشارع مطعونة بعدة طعنات من سكينة حادة، وبحسب بيان أمني قتلها 3 أشخاص، ولا يزال البحث عنهم جاريا، فيما استبعدت السلطات وجود اعتداء جنسي على الفتاة، ونشرت إدارة مكافحة الجرائم في العراق فيديو للحظة مقتل «نورزان» يتضمن بعض المعلومات عنها، فمن هي حسناء بغداد التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بحقها من خلال هاشتاج «حق نورزان الشمري ضحية التحرش».

معلومات عن حسناء بغداد نورزان الشمري بعد مقتلها في الشارع

- اسمها بالكامل هو نور الهدى عبد الصاحب «نورزان».

- من مواليد عام 2001، أي تبلغ من العمر 20 عاما فقط.

- يتيمة الأب، وهي العائل الوحيد لأمها.

- تعمل في مطعم حلويات ضمن منطقة الجادرية، كي تتمكن من الصرف على نفسها ووالدتها.

- تعرضت للعنف الأسري، حيث تزوجت مرتين دون إرادتها قبل بلوغها عامها الـ20.

- بحسب أقاربها، أجبرت الفتاة على الزواج للمرة الأولى عندما بلغت 13 عاما.

- بعد طلاقها أُجبرت على الزواج مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها وعرضها للكثير من العنف.

- يقول أقرباء نورزان، قتلها عمها لأنها رفضت الزواج من ابنه للمرة الثالثة بعد طلاقها.

- الجريمة ضد نورزان وقعت في يوم 22 من الشهر الجاري، حيث أوصلها السائق الخاص بها من المطعم إلى بيتها ضمن منطقة الدورة.

- ترجلت نوزران في حديقة أحد الشوارع مع سائقها، فوجئت بـ3 أشخاص يشهرون المسدس في وجه السائق فهرب وبقيت وحيدة.

- طُعنت الفتاة عدة طعنات نافذة من آلة حادة (سكين)، وسقطت على الأرض، وظل المارة يشاهدون دون تدخل.

- سجلت كاميرات المراقبة لحظة مقتل نورزان في الشارع ومحاولة استغاثتها بالمارة.