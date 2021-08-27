هل يجوز للمرأة ارتداء «الشراب» أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: «ما حكم كشف قدم المرأة أثناء الصلاة؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5499: «من المقرر شرعًا أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك».

وتابعت الدار في فتواها: «بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة، كما أنه لا مانع لها من ارتداء الصندل في قدميها شرعًا».

حكم الصلاة بالنعال

وفي فتوى أخرى، أجابت دار الإفتاء عن حكم الصلاة بالحذاء في الفتوى رقم 5276: «الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة، لم يتعد حدود الله فيها».

وواصلت الفتوى: «أداء العامة في هذا الزمان الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري من ترك الصلاة بالنعال وناهيك بهما تحريًا واقتداءً وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله».