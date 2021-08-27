"ناكلها ولا نرميها".. ماذا يعني وجود بقع أو نتوءات على البيضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تلاحظ الكثير من ربات البيوت أحيانا وجود بقع أو نتوءات على البيض، وربما تتساءلين عن سبب ذلك، وهل تناوله صحي وصالح للاستهلاك أم لا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما جاء في موقع "reader's digest".

ماذا يعني وجود بقع أو نتوءات على البيضة؟

ربما لاحظت أن بعض قشور البيض قد تغير لونها مع ظهور بقع بنية داكنة، ويعرف هذا باسم البيضة "المرقطة"، ويتم إنشاء هذه البقع الداكنة في وقت مبكر من العملية حيث تنتقل البيضة عبر الدجاجة، وعندما تمر البويضة عبر قناة البيض (العضو الذي يعالج الصفار ويضيف القشرة)، فإنها تدور، إذا كانت البيضة تدور ببطء شديد أثناء تحركها على طول الأنبوب، فقد ينتهي بها الأمر إلى أن تبدو مرقطة قليلاً.

وقد تلاحظ أيضًا وجود بيضة أو اثنتين في الكرتون الذي أحضرته إلى المنزل من متجر البقالة، وتعني "النتوءات" فقط أن قشر البيض يحتوي على بعض الملمس بدلاً من أن يكون سلسًا تمامًا، وقد يكون هناك بعض الحطام في الأنبوب أثناء تشكل القشرة، والحطام في قناة البيض أكثر شيوعًا في الدجاج الأكبر سنًا أو الدجاج الأصغر سنًا الذين لا يتلقون ما يكفي من العناصر الغذائية، وعندما يحدث هذا ، يتم إطلاق الكالسيوم الذي يحصر الحطام في القشرة.

هل من الآمن أكل البيض الذي يحتوي على بقع أو نتوءات؟

نعم، بالتأكيد ليست هناك حاجة للتخلص من أي بيض به أي من هذه العيوب الجسدية، فالجزء الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بسلامة البيض هو كيفية طهيه، حيث إن أكبر مخاوف تتعلق بسلامة البيض هي السالمونيلا، وهي مجموعة من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، ولذا يجب البحث عن بقع سوداء أو خضراء داخل قشرة البيض، قد يكون هذا علامة على وجود بكتيريا أو تلوث.

بالإضافة إلى أنه يجب التأكد من حفظ البيض في الثلاجة واستخدامه في غضون 3 أسابيع من الشراء للحصول على أفضل جودة، حتى إذا كنت لا ترى أي ألوان داكنة داخل قشر البيض بعد كسرها.

وعند لمس بيضة نيئة أثناء الطهي، تأكد من غسل يديك والإناء وأي أسطح قد تلامسها البيضة جيدًا، مع الحرص أيضًا من نضج البيض حتى يتماسك الصفار.