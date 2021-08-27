تناولها.. 8 أطعمة تساعد على تهدئة أعراض القولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر القولون العصبي من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وهناك العديد من الفواكه والخضروات المفيدة لمرضى القولون العصبي، والتي تساعد في التقليل من أعراضه، وتحسين حركة الأمعاء، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "verywellhealth".

- البيض:

بشكل عام، يتم هضم البيض بسهولة، وبالتالي يعد اختيارًا جيدًا "آمنًا" لشخص مصاب بمرض القولون العصبي، حيث يمكن الاستمتاع بالبيض المسلوق جيدًا.

- سمك السلمون وأسماك أوميجا 3:

تلعب دورًا مضادًا للالتهابات داخل الجسم، نظرًا لأن الالتهاب قد يساهم في ظهور أعراض القولون العصبي لديك ، فقد يكون من المفيد زيادة تناول أوميجا 3.

-الأفوكادو:

يعتبر من الفواكه المفيدة لصحة القولون العصبي، وذلك لاحتوائه على الألياف التي تساعد على تخفيف أعراض القولون العصبي.

- المكسرات:

مصدر جيد للألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة تساهم في خفض نسبة الكوليسترول، وبالتالي قد يكون ذلك مفيدًا للقولون العصبي.

- الموز:

يحتوي الموز على بعض العناصر الغذائية المفيدة للأمعاء، وبالتالي يجب أن تكون مفيدة للقولون العصبي.

- البذور:

من بين جميع أنواع البذور المختلفة، يبدو أن بذور الشيا وبذور الكتان تقدم أكبر فائدة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، خاصة إذا كنت تميل أكثر نحو الجانب المصاب بالإمساك، وكلاهما مصدر جيد للألياف وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ويمكنك رشها على السلطة أو دقيق الشوفان، أو إضافتها إلى العصائر الخاصة بك، وذلك بعد طحنها جيدا قبل الاستخدام.

- مرق العظام:

المرق المصنوع من عظام اللحوم أو الأسماك عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للإنسان، لذا يساهم استهلاكها كوسيلة لتهدئة أعراض القولون العصبي.

- التوت:

يساعد التوت في الحفاظ على صحة القولون، كما أنه مفيد لصحة الأمعاء، نظرا لاحتوائه على كمية من الألياف، التي تقلل من فرص الإصابة بالانتفاخ، فضلا عن تقليل آلام القولون العصبي.